Психолог Топилина посоветовала проявлять интерес к учёбе ребёнка

Детский психолог Мария Топилина рекомендовала родителям проявлять интерес к учёбе ребёнка.

«Когда ваш ребёнок делится содержанием уроков, это не стоит воспринимать как контроль — делайте это из искреннего интереса», — цитирует эксперта ИА RuNews24.ru.

По словам специалиста, такой подход позволит ребёнку не только продемонстрировать свои знания, но и даст возможность ощутить энтузиазм, что впоследствии скажется на его мотивации учиться.

Также психолог рекомендовала создавать положительную атмосферу для учёбы, приучать к самостоятельности, избегать сравнений и хвалить ребёнка даже за небольшие достижения в образовательном процессе.

«Позитивное подкрепление может значительно повысить желание учиться», — добавила эксперт.

Ранее психолог Александра Метальникова дала рекомендации родителям, как научить ребёнка достигать цели.