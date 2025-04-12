Что нужно знать о школьных оценках

На портале Госуслуг опубликовали информацию о семи аспектах, связанных со школьными оценками. Их приводит телеканал «Саратов 24».

В первом классе знания не оцениваются баллами. Учитель может выразить свою похвалу, используя наклейки или смайлики на полях тетради.

За опоздания не ставят оценки в виде двоек.

Каждая школа самостоятельно устанавливает правила выставления оценок и публикует их на своём сайте. Например, в некоторых школах используется пятибалльная система, а в других — десятибалльная.

Чаще всего оценки за четверть или полугодие выставляются, если ученик получил не менее трёх текущих оценок за ответы у доски, сочинения и самостоятельные работы.

Результаты экзаменов влияют на итоговые оценки только в 9 классе. В аттестат идут средние арифметические значения годовой оценки и оценки за экзамен по математике, русскому языку и двум предметам, по которым ученик сдавал экзамены. Если алгебра и геометрия изучались отдельно, то итоговая оценка по математике — это среднее арифметическое годовых оценок по алгебре, геометрии и оценки за экзамен.

В 11 классе в аттестат идут средние арифметические значения полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых оценок в 10 и 11 классах.

Если ученик получил двойку за год, у него есть возможность исправить её дважды. Если это не удастся, ученика могут оставить на второй год, перевести на индивидуальное обучение или, при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), предложить перейти на адаптивную программу.

Для получения золотой медали недостаточно быть отличником в 11 классе. Для медали «За особые успехи в учении» I степени необходимо выполнить дополнительные требования, помимо получения аттестата с отличными оценками. Например, выпускник, сдающий ЕГЭ, должен получить не менее 70 баллов по русскому языку, столько же по другому предмету или 5 баллов по математике базового уровня. Подробности можно уточнить в школе.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке «Медицина».