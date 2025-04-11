В Ростове спаси недоношенного мальчика весом 620 граммов

Врачи Перинатального центра в Ростове-на-Дону выходили младенца, который родился с весом 620 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Как рассказала мать мальчика, 33-летняя Кристина, в декабре 2014 года, в конце 23-й недели срока, у нее сильно заболел живот, и она срочно обратилась за помощью в больницу родного города — Новочеркасска. Врачи определили, что у женщины начались схватки. По линии санавиации ее доставили в перинатальный центр областного центра. Там она три дня лежала на сохранении, пока схватки не возобновились. Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Так на 24-й неделе у женщины появился сын.

Медики несколько недель боролись за маленького пациента: младенец три месяца находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Спустя 3,5 месяца пребывания он научился дышать и есть самостоятельно. Его вместе с мамой выписали домой.