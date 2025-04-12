Родителям объяснили, когда ребенку срочно нужно к логопеду

Среди множества проблем, которые так волнуют родителей, одной из главных можно назвать речевое развитие малыша. Почему одни дети уже в два года строят предложения, а другие даже в три с трудом произносят слова? Когда разница в темпах развития — всего лишь индивидуальная особенность, а когда — повод для беспокойства? Об этом «Газете.Ru» рассказала логопед-дефектолог Оксана Борщева.

По ее словам, речь – это не просто способность произносить слова. Это сложный и многоступенчатый процесс, который, кроме самого разговора, включает в себя и формирование фонетических и грамматических навыков, а также умение общаться, понимать и воспринимать речь.

«И конечно, не все дети развиваются одинаково. Какие-то особенности их речевых навыков можно отнести к норме, другие же служат поводом для обращения к логопеду», — отметила она.

До 1 года — в этом возрасте дети обычно начинают издавать звуки, активно реагируют на окружающих. 1-2 года — обычно к этому времени у ребенка формируется первое слово или несколько слов. 2-3 года — ребенок уже активно использует слова в своей речи, а также начинает строить простые фразы. Словарный запас уже как должен превышать 50 слов. 3-4 года — к этому возрасту ребенок должен понимать и использовать простые предложения, правильно формулировать фразы.

«Если эти признаки развития речи у ребенка отсутствуют, речь долго остается ограниченной, словарный запас не увеличивается, можно рассматривать это как отклонение от нормы», — объяснила врач.

Есть некоторые «тревожные звоночки», которые явно говорят о том, что стоит посетить логопеда.

«До года: отсутствие звуковых реакций на имя, на внешние раздражители, отсутствие лепета и интереса к коммуникации. 1-2 года: ребенок не начинает произносить хотя бы одно слово, не имитирует звуки или не пытается повторять слова за взрослыми. 2-3 года: проблемы с развитием словаря (менее 50 слов), отсутствие фраз из двух слов, трудности с пониманием простых инструкций. 3-4 года: проблемы с произношением звуков, например, заменяет звуки на другие (например, «т» вместо «к»), трудности с выражением своих мыслей в предложениях, замедленное развитие как грамматики, так и синтаксиса в целом. 4-5 лет: если в речи сохраняются значительные нарушения. Например, нарушение фонетической стороны речи (замена звуков, искажение слогов), это явный повод для обращения к логопеду», — добавила эксперт.

Важно помнить, что задержка речи не всегда указывает на серьезные проблемы, но чем раньше вы приведете ребенка на диагностику к специалисту, тем легче будет преодолеть трудности в дальнейшем.

«Развитие речи возможно в любом возрасте, однако важно помнить, что чем раньше начать работать, тем более эффективными будут занятия. До 6-7 лет нервная система ребенка остается гибкой и пластичной, и это значительно облегчает процесс коррекции нарушений», — предупредила врач.

Лучше начать занятия до 5 лет. Речевое развитие в этом возрасте идет активными темпами, и вмешательство специалиста позволит скорректировать отклонения в более лёгкой и быстрой форме.

После 5 лет процесс становится немного сложнее, но еще остается достаточно эффективным. В это время важно начинать устранение нарушений, чтобы не допустить проблем в школе. А уже после 7 лет отклонения становятся более устойчивыми, и исправить их становится довольно трудно.