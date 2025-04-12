Почему ребенок учит английский, но не говорит на нем

Когда ребенок учит английский, но не может свободно на нем говорить, это часто вызывает беспокойство у родителей. Ольга Князева, эксперт в методике преподавания английского детям, рассказала «Газете.Ru» о том, чего стоит ожидать от школьников, а также как развивать разговорные навыки.

«Первая ошибка, которую совершают родители, — неправильное понимание того, когда ребенок должен начать говорить на языке. Учебный процесс вначале направлен не на свободную речь, а на освоение базовых структур и слов. Например, если ребенок учит язык только в школе и не занимается дополнительно, элементарный уровень A1 закрывается обычно в 6-7 классе, а к более свободному общению на бытовые темы (A2) ребенок доберется только к девятому классу. На начальных этапах ученик скорее будет отвечать по образцу или давать краткие ответы», — объяснила она.

Еще одна ошибка — перекос в обучении. Преподаватели часто делают акцент на письме и грамматике и уделяют меньше внимания развитию речи. Чтобы ребенок начал общаться на английском, говорению нужно уделять примерно 25% от времени урока.

«Также важно обеспечить баланс: преподаватель должен говорить максимум 20% времени, а ученик — 80%. Если ребенок молчит, это сигнал того, что процесс обучения идет не так, как нужно. Родители могут проверить это, просто задав ребенку вопрос: «Ты разговаривал на уроке?» — отметила эксперт.

Ученик может тренировать речь и сам, используя различные методы: пересказы текстов, рассуждения о просмотренных материалах вслух, работу с аудиокнигами и видеоконтентом на английском. Особенно это эффективно для дошкольников: например, замена русских мультфильмов на английские значительно ускоряет процесс усвоения языка.

«Первые результаты могут проявиться уже после нескольких занятий. Даже на тестовых уроках дети начинают говорить простые фразы о себе. Ключевое здесь — не создавать стрессовых условий. Неправильно утверждать, что у ребенка нет способностей к языку. Если он освоил родной язык, освоит и иностранный, ключ к успеху — правильная методика обучения», — подчеркивает эксперт.

Регулярные занятия (не реже двух раз в неделю) без длительных перерывов — необходимое условие для успешного освоения языка. Частые паузы, например, на летние каникулы, могут вызвать откат, особенно если ребенок не достиг уровня A2. Стоит помнить, что «немой» английский на определенной стадии обучения — норма. Прогресс ребенка в изучении языка можно отслеживать в любом случае: например, запрашивать у преподавателя записи уроков в начале и конце каждого месяца, чтобы сравнить их.

«Заставлять ребенка говорить на английском — бесполезно и скорее всего приведет к демотивации. Запоминание информации зависит от интереса, а не от количества времени, проведенного за занудными упражнениями. Ключевая составляющая процесса запоминания — дофаминовый всплеск, вызванный положительными эмоциями», — рассказала специалист.

Поэтому важно, чтобы обучение было увлекательным. Родитель может поддерживать интерес ребенка через совместный просмотр мультфильмов на английском или чтение. Однако основная мотивация должна исходить от преподавателя. Если преподаватель не справляется с тем, чтобы вызвать у ребенка энтузиазм, лучше поискать другого специалиста.