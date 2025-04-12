В Минобрнауки рассказали о влиянии новой системы образования на ЕГЭ

Переход на новую систему высшего образования в России не коснется Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, передает РИА Новости.

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По его словам, переход на обновленную систему также не затронет квоты в университетах. Могилевский отметил, что ведомство будет совершенствовать систему отбора на квоты, которые выделяются для иностранных граждан.

До этого министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время пленарного часа «О разработке стратегии развития образования в РФ» в Госдуме сообщил, что Минобрнауки подготовило проект о внедрении новой системы образования в вузах. По его словам, ключевые изменения в законе об образовании состоят в «отходе» от бакалавриата и получении более конкретной специализации для студентов.

Новая система предполагает ввод единого уровня высшего образования, чтобы вуз готовил конкретного специалиста.

В середине марта эксперт по поступлению в вузы России, автор проекта «Сопровождение поступления» Анастасия Слотина заявила, что минус системы поступления по ЕГЭ в том, что у учеников падает кругозор. По ее словам, ученики усиленно изучают только свои профильные предметы, а знания по остальным дисциплинам могут быть слабыми.