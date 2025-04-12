Психолог объяснила, почему нужно как можно раньше приучить ребенка к горшку

Матерям не стоит «затягивать» с использованием памперсов.

Дети могут потерпеть перед туалетом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Чувство ответственности начинает формироваться, когда ребёнка приучают ходить на горшок и терпеть до горшка. Когда ребёнок хочет в туалет, ему дискомфортно, но он не делает это сразу. Он берёт все свои качества в кулак и терпит. И вот здесь формируется то качество, которое помогает преодолевать препятствия, достигать цели и выстраивать свою жизнь. Если мамочка затянула с памперсами, если мамочка не объяснила, что такое хорошо, а что такое плохо в части горшка, то вырастают взрослые дети, которые говорят: «Я люблю то только то, что легко, люблю жить в удовольствие».

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