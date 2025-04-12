Депутат предложил рассказывать детям о правильном питании

Недели правильного питания нужно проводить в российских школах, а также размещать в учебных заведениях плакаты на тему правильного питания для профилактики ожирения. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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«Почему бы нам в школах не делать недели правильного питания? И в это время размещать плакаты с тем, какая еда как на ребенка влияет», — сказала Буцкая в эфире своего телеграм-канала.

По ее мнению, плакаты, которые размещаются в школах, должны быть регламентированы Министерством просвещения РФ. В настоящее время отсутствует "федеральная координация наглядных материалов в школе", отметила депутат.