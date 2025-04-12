Названы фразы, которые портят отношения между детьми

Появление второго ребенка - большой стресс для первенца, ведь внимание взрослых теперь приходится делить с младшим. Выстроить правильные отношения между братьями и сестрами важно в самом начале пути. Однако родители порой сами не замечают, как усугубляют конфликт.

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Психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов России Вадим Шамин рассказал sovainfo.ru, какие действия могут обострять отношения между детьми и подпитывать ревность.

«Ну вот, теперь ты взрослый, а значит, будешь нам во всем помогать. Как настоящий старший брат ты должен…»

Резкое изменение стиля воспитания старшего ребенка. Для освоения новой роли ему необходимы время и силы, а также понимание того, что родители по-прежнему его любят.

«Вот смотри, какой он (младший) тихий, не то что ты - кричишь все время!»

Сравнение детей между собой. Это будет способствовать обострению конкуренции.

«Ты теперь у нас взрослый, зачем тебе эта игрушка?»

Частое указание на новую роль первенца. Данный посыл может вызывать протестную реакцию и желание ребенка "отвоевать" свое право на детство.

«Родителям важно помнить, что возможные изменения в поведении ребенка — это сигнал о том, что ему сложно справиться с появившимися чувствами и переживаниями. В этот самый момент ему очень важно ваше присутствие рядом, чтобы помочь с этим справиться», — подчеркивает психолог.

Подробнее о том, какие симптомы указывают на ревность старшего, Вадим Шамин рассказал ранее. Также психолог обозначил оптимальную разницу в возрасте между детьми.