Эксперт ответил, как подготовить первенца к появлению второго ребенка

Рождение второго ребенка в семье — радостное событие, которое может сопровождаться некоторыми сложностями как для родителей, так и для первенца. Психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов России Вадим Шамин рассказал sovainfo.ru о трудностях, с которыми сталкиваются семьи, и дал рекомендации по их преодолению.

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Откуда берется ревность

Для многих родителей настойчивые просьбы детей о братике или сестренке могут вызывать иллюзию, что сложностей не будет. Однако, по словам психолога, появление второго ребенка затрагивает всю семейную систему на разных уровнях.

«Уход за новорожденным требует сил, что приводит к физической и эмоциональной усталости. В свою очередь, это может обострять психоэмоциональное напряжение внутри семьи. Нарушение привычного распорядка дня, нехватка времени на базовые потребности часто сопровождают родительство на первых этапах жизни ребенка».

Эксперт уверяет: большая эмоциональная нагрузка ложится и на плечи первенца, которому предстоит стать старшим. Изменение собственной роли в семье является для него значимым событием. На этом фоне появляется ревность к младшему или еще не появившемуся малышу.

«Один из факторов для появления ревности — детский эгоцентризм. Единственный ребенок в семье привыкает, что все в семье происходит вокруг него или для него. Когда приезжают родственники — все внимание к нему. Когда родители приходят с работы, они играют только с ним. Только ему покупают игрушки или сладости, и делиться ни с кем не надо. Появление второго ребенка часто воспринимается как потеря привилегий, что и пробуждает протест и негативные реакции».

Еще один фактор — недостаточность внимания родителей. Это проживается ребенком как утрата. Взрослые больше не проводят с ним время, как раньше, они погружены и вовлечены в жизнь новорожденного, и первенцу может казаться, что для него и вовсе не остается места в семье.

Как проявляется детская ревность

Вадим Шамин назвал симптомы, которые указывают родителям на то, что их старший ребенок обеспокоен появлением младшего.

Из-за сильных переживаний могут появляться невротические реакции, такие как тик или навязчивые действия.

Беспокойный сон, сложности с засыпанием, ночные пробуждения от ночных кошмаров.

Учащаются истерики.

Появляется больше протестного поведения: отказывается от ранее любимых мультиков, игр и прогулок.

Возможет регресс приобретенных навыков: отказ ребенка от горшка, начинает снова сосать соску.

Как помочь своему ребенку

Специалист также дал несколько важных рекомендаций, которые помогут родителям подготовить первенца к появлению малыша:

старайтесь акцентировать внимание на преимуществах, которые получит старший ребенок после появления младшего;

заранее предупредите ребенка и о тех сложностях, которые могут быть, чтобы у него возникали более реалистичные ожидания;

вводите изменения до рождения ребенка (отлучение от груди, адаптация в детском саду, переезд в отдельную комнату и т. д.);

привлекайте первенца к покупкам вещей для малыша (кроватка, погремушки, коляска), так ребенок сможет почувствовать свою сопричастность к рождению младшего.

Также Вадим Шамин рассказал об оптимальной разнице в возрасте между детьми и о том, какие фразы родителей усугубляют конфликт между вторым и первым ребенком.