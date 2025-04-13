Маленькая злая собака и проданный смех. Книги для семейного чтения

Каждую неделю сотрудники московских читален выбирают книги, которые помогут интересно провести время с детьми. Алена Владимирова из библиотеки № 254 советует произведения Педро Пенидзотто, Альберта Иванова и других авторов.

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Малышам

«Осторожно, злая собака!» Педро Пенидзотто

На маленького, но очень смелого песика по кличке Ант хозяева возложили огромную ответственность: сторожить дом в их отсутствие. Он впервые остался один и боялся, что подведет своих людей и они больше не будут ему доверять. Но все сложилось хорошо, и Ант со всем справился — как именно, узнайте сами.

Думаю, что эта смешная и милая история обязательно понравится и взрослым, и детям, и вы еще не раз будете к ней возвращаться, чтобы снова понаблюдать за изобретательностью грозного песика.

Детям постарше

«Опасные странствия Хомы и Суслика» Альберта Иванова

Если ваш ребенок смотрел знаменитые мультфильмы про Хому и Суслика, то познакомьте его с книгой советского писателя Альберта Иванова, которая и легла в их основу. Если же нет, рекомендую восполнить пробел.

Как и следует из названия, юных читателей ждут захватывающие приключения и опасные странствия забавных Хомы и Суслика. Дети узнают о том, как герои успокаивали Медведя, просили у Козла молока, побеждали врагов и искали самое вкусное. Книга наполнена комичными ситуациями и поучительными моментами — вы отлично проведете с ней время.

Как увлечь ребенка чтением: лайфхаки библиотекарей

«Уроков не будет!» Виктории Ледерман

В книге современной отечественной писательницы Виктории Ледерман вы найдете четыре очень веселые истории о школе. Дети совершенно точно узнают в героях себя и своих одноклассников, а взрослые вспомнят собственные учебные будни и с удовольствием о них расскажут.

Герои книги спорят с новыми учителями, придумывают друг другу прозвища и иногда не делают домашнее задание. Виктория Ледерман написала обо всем этом с юмором, который вы точно оцените по достоинству. В начале каждого рассказа представлены черно-белые иллюстрации, очень хорошо передающие настроение истории и характеры героев.

Подросткам

«Второе апреля» Ильи Зверева

Ученики шестого класса после череды первоапрельских розыгрышей дали друг другу слово говорить на следующий день правду и только правду. Но жить, не обманув совсем ни в чем, стало трудно. Пусть читатель проследит за героями и поразмышляет: сможет ли он поступить так же? И всегда ли правда — это благо?

История обратит внимание на неочевидную сторону бескомпромиссной честности и определенно даст пищу для размышлений. Живые диалоги, события книги, встающие перед глазами, захватывают с необычайной силой — обязательно ощутите это на себе.

«Тим Талер, или Проданный смех» Джеймса Крюса

Еще одно произведение, которое я хочу посоветовать, — «Тим Талер, или Проданный смех» немецкого писателя Джеймса Крюса. Эта книга — классика, не устаревающая с годами, — была написана в 1962 году, но актуальна и по сей день. Автор размышляет о ценности того, что мы имеем, о счастье, которое не ценим. Ее очень интересно обсуждать всей семьей, особенно если взгляды поколений немного разнятся.

В центре сюжета — мальчик Тим из бедной семьи, живущий с мачехой и ее сыном. Чтобы стать хоть немного счастливее, он заключает сделку с бароном Тречем и продает ему свой смех. За это барон обещает мальчику, что тот будет побеждать в любом пари, которое заключит.

Но, как позже выяснит Тим, деньги не приносят никакого счастья, если в жизни нет главного — смеха и веселья. И теперь, желая получить это обратно, мальчик решается на борьбу с обманщиком.

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».