В российском регионе увеличилось детей с ожирением

Несовершеннолетние жители Нижегородской области стали чаще страдать ожирением. Об этом сообщил редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

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В 2022 году показатель заболеваемости детей составлял 1366,8 на 100 тысяч населения, то в минувшем году он подскочи до 1648, 7 на 1оо тысяч населения.

Наиболее остро проблема детского ожирения стоит в Оренбургской, Рязанской, Кировской областях и в Карелии, а лучше всего несовершеннолетние питаются в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Ранее сообщалось, что нижегородец чуть не ослеп из-за контактных линз.