Стало известно, каков шанс забеременеть с первого раза в 40 лет

Не исключено, что попыток зачать ребёнка потребуется много. Прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделала Мария Твердикова.

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«С возрастом меняется репродуктивный потенциал: уменьшается количество яйцеклеток, может снижаться их качество. Это влияет на вероятность зачатия, но не ставит крест на возможности», — отметила врач.

По ее словам, вероятность зачатия с первого раза в 40 лет составляет 5%, в 45 лет — менее 1%.

Твердикова дала совет женщинам, которые хотят детей в этом возрасте: нужно проверить здоровье у специалиста, даже если беременность планируется только через год–два.