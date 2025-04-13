Эксперт объяснил, о чем нужно говорить с детьми

В условиях информационной войны молодёжь и пожилые люди наиболее «уязвимы».

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Государство должно защищать граждан, блокируя опасные аккаунты.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

«Против нас идёт информационная война. Самая уязвимая категория в этой информационной войне — это наши дети и наши пожилые люди. Если с пожилыми людьми всё как-то более или менее несложно — можно поменять телефон на кнопочный, можно родственникам взять это под контроль. То с детьми — им телефон не заменишь на кнопочный. Это точно не тот путь. Здесь ответственность лежит прежде всего на семье, потому что надо точно абсолютно проговаривать с ребятами все правила игры и говорить им об этой опасности. Это должна сделать каждая семья со своими детьми. И второе — это, конечно, Роскомнадзор, который должен закрывать, абсолютно следить за всякими фейковыми аккаунтами, ускорить их закрытие в Telegram и прочее. То есть это вопрос государства тоже — обеспечение безопасности. По двум трекам надо двигаться».

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Донецка. Его намеревался совершить учащийся, который отнёс себя к сторонникам признанного террористическим и запрещённого в РФ движения «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России).

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике установили, что подросток планировал изготовить и привести в действие два самодельных взрывных устройства в здании школы №14.

До этого в подмосковном Нахабине 13-летний подросток поджёг ТЦ «Элизиум».