Психиатр рассказал, как распознать СДВГ у ребенка

Дети с этим расстройством не могут долго сидеть на уроках.

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Им трудно выполнять домашние задания без помощи родителей.

Заболевание врождённое, его симптомы чаще всего проявляются до 12 лет, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Сергей Потанин.

«СДВГ относится к так называемым расстройствам нейроразвития. Идея в том, что человек рождается с этими особенностями. Эти симптомы должны проявляться, по международным данным, до 12 лет. Есть определённые оговорки в самых современных классификациях, что, возможно, у некоторых пациентов эти симптомы могут проявиться до 17 лет. То есть не может возникнуть СДВГ в 30 лет вдруг внезапно без какой-то предшествующей истории. Обычное описание, когда я спрашиваю это на приёме, что есть жалобы на поведение со стороны учителя, вызвали родителей, что не могут сидеть на уроке. Очень часто таких детей сажают одних на первую парту перед учителем, потому что иначе вообще невозможно. Если он будет сидеть где-то, то будет тыкать всех, болтать и всех отвлекать. Это вот гиперактивность. А дефицит внимания — частое проявление, что дети не могут самостоятельно делать домашние задания. Нужно сидеть с ними».

Ранее эксперт указал на рост числа детей с СДВГ и элементами аутизма. Это связано с информационной перегрузкой. Детский мозг вынужден регулярно «очищать кэш», пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» проректор университета «Синергия» по искусственному интеллекту Андрей Комиссаров.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это патологическое состояние, характеризующееся неврологическими, поведенческими и психическими нарушениями. Проявляется трудностью с концентрацией внимания, ухудшением памяти и способности к обучению.