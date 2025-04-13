Школьникам напомнили про вредные советы для подготовки к ЕГЭ

Один из самых вредных советов для подготовки к ЕГЭ — отложить все на «потом», рассказала «Газете.Ru» Олеся Маерова, глава учебной части, частной школы «ЕГЭ центра».

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«Готовиться не следует исключительно за сутки до экзамена. Зубрежка параграфов в ночь перед ЕГЭ — надежный ключ к тотальному эмоциональному выгоранию и полной потере концентрации», — объяснила она.

Второй совет — игнорируйте любую структуру и план.

«Лучший способ ничего не добиться — постоянно прыгать с одного предмета на другой, не заканчивать начатое и бросать подготовку на половине главы», — отметила эксперт.

Третий совет — учите все подряд, не разбираясь в сути.

«Советуют читать параграфы вперемешку — немного литературы, потом алгебру, дальше географию, а после перерыв — и сразу биология. Однако, чем хаотичнее подход, тем меньше шансов, что информация уляжется в голове. Еще лучше во время чтения смотреть ролики на видеохостингах, общаться в соцсетях и слушать музыку — отличный способ превратить учебный процесс в шумовой фон, не дающий зацепиться за факты», — рассказала эксперт.

Четвертый — полагайтесь на «суперспособности» и пустые обещания. Есть люди, которые утверждают, что «всегда все учат в последний момент и получают самые высокие баллы».

Пятый — ничего не решайте на практике.

«Чтобы безоговорочно проиграть гонку за баллы, советуем отказаться от типовых тестовых заданий, тренировочных вариантов и любых симуляторов ЕГЭ. Лишняя практика только повысит шансы что-то понять или улучшить время решения. А ведь нам нужно обратное! Самый надежный способ держаться на плаву незнания — читать теорию без закрепления», — отметила она.

Шестой — изматывайте себя до предела. Никаких перерывов, сна или прогулок.

«Для провала, наоборот, крайне полезно накануне экзамена засесть за учебники до утра, а потом, еле держась, отправиться писать ЕГЭ», — добавила эксперт.

Наконец, еще один вредный совет — надейтесь на простую удачу.

«Никакого плана "Б"! Билеты или форматы ЕГЭ, конечно же, подбираются лично против вас — а значит, если они "случайно" будут легкими, можно будет похвастаться случайным успехом», — отметила эксперт.

По ее словам, все эти вредные советы — верная инструкция для тех, кто настроен саботировать собственную подготовку. Если же вы хотите сдать экзамен успешно, делайте все наоборот: планируйте занятия, решайте тесты, анализируйте ошибки и не забывайте о здоровом отдыхе. Тогда вы сможете поступить туда, куда мечтаете, без сожалений о потерянном времени, резюмировала эксперт.