Алексей Учитель ответил, как нужно создавать список фильмов для школы

Список кинолент, рекомендованных для просмотра школьникам после уроков, следует составлять после открытого конкурса с участием педагогов и режиссеров. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ режиссер Алексей Учитель.

"Я бы посоветовал сделать какой-то открытый конкурс, где собирались бы рекомендации <…> от режиссеров и педагогов. <…> Думаю, тогда была бы более полная картина", - сказал он.

Режиссер отметил, что видел список фильмов, рекомендованных к просмотру школьникам министерством просвещения, и принцип его формирования для Учителя остался непонятен. Он подчеркнул, однако, что при составлении подобных рекомендаций "всем угодить невозможно".

"Конечно, вопросы [к списку] есть, но к таким вещам я всегда отношусь по-философски. Например, в любом фестивале есть жюри - его члены имеют свое видение. Они делают выбор, и сто человек могут быть с ним не согласны. Здесь такая же история. Я слышал много отрицательных [отзывов] по некоторым картинам: "Почему именно они?". Но, повторюсь, всем угодить невозможно", - резюмировал Учитель.

Ранее стало известно, что Минпросвещения подготовило список кинофильмов для семейного просмотра. Картины классифицированы по возрастам. В перечень включены как современные, так и советские фильмы.