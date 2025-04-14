Нужны ли в современных школах оценки за поведение

Оценка за поведение может появиться в школах в пробном режиме уже с нового учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Зачем эта оценка нужна, выясняла «Вечерняя Москва».

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Министр также заявил, что вопрос введения оценки за поведение уже обсуждается министерством.

— Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу, вот это очень важно, — уточнил Кравцов.

Глава Российской академии образования Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений.

— Инициатива довольно странная. Да, в СССР оценки за поведение существовали. Это было средство связи учителей и родителей. Родитель открывал дневник и видел в нем оценку или замечание, мог об этом поговорить с ребенком, сделать внушение, — рассказывает председатель Московского городского Родительского комитета Руслан Ткаченко. — Но у школы в СССР была официально заявленная цель — воспитать советского человека. А какая цель у российской школы? Она никак не обозначена! Как должен вести себя ребенок и как не должен, где критерии? Это первый момент. Второй и главный: где будут выставляться оценки? По всей видимости, не в бумажный дневник,а в электронный. Так недалеко и до создания цифрового профиля человека. Это когда все сведения о тебе и твоем поведении сохраняются до конца жизни.

В Штатах это уже начинает работать. Плохо вел себя в школе — нормальной работы не найдешь. Но детство и юность для того и даны человеку, чтобы он совершал ошибки! Не наделав глупостей, он нормальным человеком не вырастет. Поэтому система оценок за поведение, я считаю, может привести к дальнейшей инфантилизации общества — когда дети боятся шалить и ведут себя как биороботы. Это очень плохая история, это вредно для общества!

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает иначе:

— Система контроля за поведением школьников необходима. Вспомните, у нас случались «колумбайны» — когда подростки нападали в школе на сверстников. Как правило, это ответ на притеснения со стороны учителей или одноклассников. Оценки за поведение могут быть для родителей сигналом — с ребенком что-то нет так! Второй случай: в классе появляется трудный ребенок. Он мешает всем учиться, может посреди урока залезть под парту или вдруг начать бегать по кабинету, швыряя вещи одноклассников на пол. Он выкрикивает матерные ругательства на уроке, срывает очки с одноклассников и швыряет об пол, он провоцирует других детей, а когда начинается драка, наносит им травмы или плюет в лицо, он безосновательно агрессивен. И как с ним прикажете быть? Он же должен где-то учиться — у нас обязательное среднее образование. Поэтому, повторю, нужна система контроля и воспитания. Не школьный психолог, который бумажки с тестами раздает, а что-то посерьезнее. Оценки за поведение могут быть частью этой системы контроля, но не ее сутью.

Эксперт напомнил, что оценки за поведение были в СССР, но толку от них было немного.

— Учителя ставили двойки по поведению и записывали в дневники учеников замечания. Потом дети эти двойки и замечания стирали с помощью бритвочки и ластика. А иногда и вовсе «теряли» дневники, — вспоминает Караев. — Сейчас дневник не потеряешь, он электронный. Плюс в каждом классе есть родительский чат, и учитель может легко отправить «послание» любому из родителей. Иными словами, педагог и родитель и без всяких оценок в полном контакте. А порядка на уроках — по сравнению с СССР — больше не стало. Может быть, даже меньше. Так что необходима, скорее, система воспитания, а не еще одна графа в дневнике.

Между прочим, оценки за поведение существуют в школах многих стран. В Норвегии, например, на оценку влияет соблюдение правил: нельзя опаздывать, есть в классе и покидать территорию школы. В Италии, если балл по поведению ниже шести из десяти, ученик должен пройти тест по гражданскому воспитанию, а если ниже пяти — автоматически остается на второй год вне зависимости от успеваемости. В Польше оценки за поведение школьникам ставят, начиная с четвертого класса. Учитываются дисциплина на уроках, выполнение домашних заданий, соблюдение школьных правил, а также уважение к одноклассникам и учителям. В Китае и вовсе существует система социального рейтинга. Учитываются не только индивидуальные достижения, но и вклад ученика в работу коллектива, его способность работать в команде.

КСТАТИ

В дореволюционных гимназиях оценка за поведение была важна: за тройку могли и отчислить. Советская власть поначалу отменила эту систему, но в 1943 году в СССР утвердили «Правила для учащихся», определявшие, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась «за безупречное поведение учащегося», тройка — «за серьезное нарушение поведения», двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы. Оценку за поведение снова отменили в 1989 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Журавлев, детский психолог:

— Оценки за поведение, без сомнения, нужны. Дело в том, что школа — это фактически первый социальный институт, в который попадает ребенок. И этот институт должен формировать его социально-поведенческие навыки. Сейчас он формирует плохо. Посмотрите ролики в соцсетях — что творят на уроках и переменах дети. Это же на грани девиантного поведения! Почему? А потому, что функция воспитания из школы ушла. Воспитание стало формальностью. Ну, например, в музей классом сходить — галочку в отчете поставить. А воспитание — оно в другом. Прежде всего это построение детского коллектива, для чего нужна полная социализация каждого ребенка, умение себя вести, гибкость в отношениях с другими детьми. Так что оценки по поведению — необходимы. Они задают критерии не только и не столько «правильного» поведения, сколько умения себя вести с другими. От этого умения зависит и вся дальнейшая судьба чело века.

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