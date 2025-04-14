Образовательные программы ждут новые изменения с 1 сентября

Школьные образовательные программы синхронизируют с ОГЭ и ЕГЭ с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами", - сказал он на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.

Чернышенко назвал важным шагом ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР - до 10% от общего объема учебного времени.