Образовательные программы ждут новые изменения с 1 сентября

Образовательные программы с 1 сентября синхронизируют с ОГЭ и ЕГЭ
Школьные образовательные программы синхронизируют с ОГЭ и ЕГЭ с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами", - сказал он на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.
Чернышенко назвал важным шагом ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР - до 10% от общего объема учебного времени.