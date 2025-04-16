Люди с депрессией и тревожностью начали отказываться от родительства

Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что молодые люди с психическими расстройствами реже становятся родителями. Эти результаты указывают на необходимость действенных шагов в сфере психического здоровья молодежи. Оказание долгосрочной поддержки может быть важным для людей с психическими расстройствами в принятии жизненных решений, включая создание семьи.

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Сегодня заметна тенденция откладывания родительства на более поздний срок, которая наблюдается во многих странах мира с 2010-х годов. Это приводит к существенному снижению рождаемости. В то же время, проблемы с психическим здоровьем встречаются все более часто среди молодых людей.

В исследовании использовались данные более 1,2 млн участников. Результаты показали, что и молодые мужчины, и молодые женщины с психическими расстройствами реже становятся родителями в сравнении с теми, у кого нет психических расстройств. Самая сильная взаимосвязь была у людей с шизофренией: для людей с таким диагнозом крайне маловероятно было иметь первого ребенка к 39 годам.

Такие распространенные расстройства, как депрессия и тревожность, также снижали вероятность родительства. Мужчины с диагнозом депрессия на 38% реже становились отцами, женщины с таким диагнозом – на 19% реже становились матерями. Похожая тенденция сохранялась и в отношении тревожного расстройства.

В работе также анализировалась роль статуса партнерства в связи с психическими расстройствами и родительством. Была выявлена закономерность: мужчины с психическими расстройствами гораздо реже вступают в сожительство, чем женщины с аналогичными диагнозами.