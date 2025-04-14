Доля отечественных игрушек на рынке уверенно растет

У каждого третьего первоклассника есть своя банковская карта, а с 8 лет у большинства (80%) детей уже есть карманные деньги. Об этом рассказали эксперты на XV Конгрессе индустрии детских товаров. Одним из трендов прошлого года стал интерес к детским товарам отечественного производства и российским мультфильмам.

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По словам Надежды Маковкиной, менеджера по развитию категории Детство Wildberries & Russ, растет популярность российских производителей и персонажей. "Доля продаж товаров отечественных производителей и товаров российского производства увеличилась уже на 22%", - подчеркнула Маковкина.

Доля родителей, которые предпочитают отечественного производителя импортному, заметно выросла за последние четыре года - с 28% до 35%, рассказала Марина Лучина, директор департамента исследований Ipsos (ООО "Ипсос Комкон"). По ее словам, потребители по-прежнему ищут российские альтернативы ушедшим западным брендам. Особенно заметные изменения произошли в предпочтениях детей в отношении персонажей:

"В 2019 году топ-20 любимых персонажей преимущественно составляли герои зарубежных мультфильмов. А сейчас сцену захватили российские герои, они вытеснили зарубежных персонажей", - отметила Лучина.

Эксперты обсудили также финансовую грамотность современных детей. Лучина отметила, что современные дети отличаются высокой финансовой самостоятельностью с ранних лет. "Возраст 7 лет - это такая сейчас история, когда у ребенка внезапно появляются разные возможности доступа к тратам денег", - пояснила эксперт. По данным исследования компании, каждый третий первоклассник уже владеет банковской картой, а 80% детей с 8 лет имеют карманные деньги. К 14 годам подростки начинают активно зарабатывать самостоятельно, рассказала Лучина.

Дошкольники 4-6 лет в основном тратят деньги на игрушки и сладости, причем девочки этого возраста тратят почти в полтора раза больше мальчиков на сладости. В возрасте 7-11 лет мальчики уже получают больше карманных денег, чем девочки. При этом почти половину недельной суммы карманных денег младшие школьники тратят на питание вне дома. Эксперт также отметила тенденцию в отношении подростков 12-15 лет. "Почти каждый десятый подросток пробует зарабатывать карманные деньги самостоятельно", - сообщила эксперт.