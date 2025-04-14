Звезды с большим сердцем: артисты, воспитавшие чужих детей после измен

Экс-участник популярной телестройки Гоген Солнцев чуть больше года назад стал отцом. В соцсетях и телешоу он с упоением рассказывал, как ждал этого момента, присутствовал на родах и даже самостоятельно перерезал пуповину.

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Год после рождения наследника Солнцев и Полина Давыдова жили душа в душу. Артист даже приостановил карьеру, чтобы максимально погрузиться в отцовство.

Однако со временем друзья и близкие стали намекать Гогену на отсутствие схожих черт с сыном. Это навело артиста на мысли о неверности супруги, и в итоге заставило обратиться за помощью экспертов.

В студии Гоген Солнцев заявил, что искренне надеется, что мальчик — его сын. Однако подруги артиста были уверены, что Давыдова изменяла ему, а отцом указала только из-за популярности и достатка.

«Я думала, что в студии не менее десяти человек будет. Полина же гарем из мужчин устроила. Как говорится, кто последний, тот и папа. А дурака сделала из Солнцева», - кричала в студии подруга Гогена Солнцева Лидия.

Сама Полина, даже после объявления результатов теста, настаивала на отцовстве Солнцева. Женщина заявила, что была верна супругу и для нее он навсегда останется отцом ее сына.

Несмотря на непростую ситуацию, Гоген Солнцев решил не бросать мальчика. Шоумен отметил, что малыш ни в чем не виноват, и должен расти счастливым.

Похожая ситуация произошла и с финалистом «Фабрики Звёзд - 6» Прохором Шаляпиным. Несмотря на несколько неудачных браков, артист не оставляет надежд связать судьбу с той самой.

Так, несколько лет назад избранницей артиста стала модель Анна Калашникова. Пара познакомилась на съёмках телешоу, и между ними быстро возникли романтические чувства.

Несмотря на брак Шаляпина с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, Калашникова заявила, что ждёт ребёнка. О том, что отцом малыша будет Шаляпин, не сомневался никто из окружения певца.

Однако ожидаемую многими свадьбу пара играть не стала. Наоборот, Прохор и Анна стали часто ссориться и в итоге расстались, не дожидаясь рождения малыша. После появления Даниила на свет отношения возлюбленных стали теплее, но о серьёзном шаге речи не шло.

«Аня — бизнесвумен и поэтому она постоянно где-то, но только не дома. С таким ритмом жизни, как у неё, семью образовывать очень сложно. Я очень устал от такой жизни. Хочется, чтобы супруга ждала меня дома и готовила борщ. А у Анны мало того нет времени на меня, так и на нашего сына его не хватает», - сетовал на избранницу Прохор Шаляпин.

Первый год жизни малыша артист отдавал наследнику все свои силы. В начале 2016 года Анна и Прохор решили помириться и даже назначили дату свадьбы. Однако многие не поверили девушке, и заявили, что сын не похож на звёздного отца.

Чтобы раз и навсегда остановить поток слухов, Калашникова обратилась за помощью к телепроекту. Уверенность Анны разбилась вдребезги, когда стало известно, что Даниил - не кровный ребёнок Прохора.

Певец не стал скрывать, что новость сильно подкосила его. Он отметил, что верил в искренность Анны и был уверен, что наконец-то обрел семью. Поверить в обман Шаляпину было непросто. Через некоторое время пара сообщила, что смогла сохранить дружеские отношения.

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков также столкнулся с неверностью супруги и воспитанием чужого малыша.

В 2013 году шоумен познакомился с предпринимательницей Евгенией Шамаевой. Отношения развивались стремительно, и вскоре пара сыграла свадьбу.

Несмотря на активный рабочий график, Меньщиков стал отцом сына и дочери. Однако постоянные разъезды у меня сильно раздражали его жену.

На одном из телешоу Евгения Шамаева отметила, что устала от такой жизни, и их отношениям со Степаном пришёл конец. Сам Меньщиков решил во что бы то ни стало сохранить семью. Однако жена преподнесла ему неприятную новость: старшего сына Евгения родила не от мужа. Подтвердил слова женщины и тест-ДНК.

Несмотря на это, Степан заявил, что продолжит воспитывать мальчика, поскольку считает его своим сыном.

«Ваня — мой сын! Я его люблю по-прежнему. Думаю, я даже стал любить его еще больше. Ребенок ни в чем не виноват. Я буду всегда его любить, воспитывать, поддерживать и заботиться о нем», - заявил бывший участник «Дома-2».

После развода с Евгенией артист приобрёл детям жилье и продолжает поддерживать с ними общение.