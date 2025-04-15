В России утвердили время выполнения домашнего задания школьниками

Ученики первого класса должны тратить на это 1 час, во втором и третьем классах — 1,5 часа, а в четвёртом — 2 часа. Такие нормативы будут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — объяснил министр.

Кроме того, школы должны контролировать объём домашних заданий каждого класса по всем предметам, передаёт РИА Новости.

При наличии электронного журнала педагогу необходимо дублировать всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, подчеркнули в министерстве.