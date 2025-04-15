Топ-5 ошибок родителей в воспитании подростка

Каждый родитель подростка знает наверняка, что это время бурных перемен, как для самих детей, так и для их родителей. Кризисы, перепады настояния, бунтарство и конфликты - это главные приметы подросткового периода.

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Задача родителей – помочь ребенку пережить этот сложный период, сохранив при этом здоровые отношения, рассказала в беседе с ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева.

Но как помочь подростку пережить кризис? По словам эксперта, в первую очередь нужно помнить, что ребенок переживает непростой период. Нужно проявлять эмпатию и стараться смотреть на мир его глазами.

«Нужно создать атмосферу, в которой ребенок почувствует себя комфортно, чтобы поделиться своими переживаниями. Активно слушайте, не перебивайте и не осуждайте. Позвольте ребенку выражать свою индивидуальность, даже если вам это не нравится. Эксперименты с внешностью, музыкой и увлечениями – нормальная часть подросткового возраста», - подчеркнула собеседница издания.

Психолог отметила, что несмотря на потребность в свободе, подросткам необходимы границы, которые смогут им дать ощущение безопасности и предсказуемости. Правила должны быть разумными, последовательными и объяснимыми.

Топ-5 ошибок родителей в период подросткового кризиса

Контроль и чрезмерная опека. Попытки тотального контроля над жизнью подростка приводят к бунту и отчуждению. Дайте ребенку больше свободы и ответственности, позволяя ему принимать собственные решения и учиться на своих ошибках. Критика и обесценивание. Постоянная критика и обесценивание достижений ребенка подрывают его самооценку и уверенность в себе. Старайтесь больше хвалить его за усилия и достижения, даже если они кажутся вам незначительными. Игнорирование чувств и переживаний. Отмахиваться от проблем подростка, говорить, что это «ерунда» или «пройдет» , – значит игнорировать его чувства и подрывать доверие. Проявляйте сочувствие и поддержку, даже если вам не понятны его переживания. Сравнение с другими. Сравнение ребенка с другими детьми, особенно с братьями/сестрами, может привести к ревности, обиде и низкой самооценке. Каждый человек уникален, поэтому сравнивайте ребенка только с самим собой в прошлом. Авторитарный стиль воспитания. Подавление воли ребенка, навязывание своей точки зрения и отказ от диалога приводят к конфликтам и ухудшению отношений. Старайтесь вести диалог, объяснять свои решения и учитывать мнение ребенка.

«Подростковый кризис – это непростой, но важный этап развития. Поддержка, понимание и любовь родителей помогут ребенку пережить его с легкостью», - резюмировала психолог Майя Голубева.