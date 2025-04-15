Как будут контролировать время выполнения домашних заданий в школах

Минпросвещения утвердило документ, регламентирующий время, которое должно уходить на выполнение домашнего задания у младших школьников в России. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Первоклассники должны работать над домашним заданием один час, ученики второго и третьего классов — полтора часа, а четвероклассники — два часа. Кто будет контролировать объем заданного на дом и что делать, если одному ребенку нужно больше регламентированного времени, а другому — меньше, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Поможет ли инициатива современным школьникам

Заслуженный учитель России Александр Снегуров отметил, что принятый документ толком не проработан, а его составители не знают о реальном положении дел в школах. По его словам, некоторым первоклассникам вообще не задают ничего на дом.

«У нас уже есть нормы СанПИН, которые никто не отменял. Эта инициатива не вполне оправдана и обоснована — уже есть регламентация того, сколько часов нужно детям на выполнение домашнего задания», — объяснил педагог.

Он отметил, что школьная программа является достаточно сложной уже в начальных классах. Иногда на то, чтобы выучить стихотворение или подготовить рисунок, может уйти куда больше времени, чем час.

«Для мотивированного ребенка, у которого рядом есть близкие, которые помогут в выполнении задания, "уложиться" в заданные рамки посильно. Но нужно понимать, что у многих детей бывают проблемы разного рода: когнитивные, девиации, логопедические нарушения. И они могут возиться с домашним заданием куда дольше», — обратил внимание преподаватель.

Он добавил, что забота о здоровье детей важна и нужна, но эта мера должна идти в «пакете» наряду с другими инициативами.

«Эффективность этого шага сомнительна для меня. Хотя я понимаю мотивацию и поддерживаю, что сохранение здоровья и психики ребенка должно стоять на первом месте. Но сделать так, чтобы все укладывались в заданные нормы, достаточно сложно и даже невозможно», — подчеркнул собеседник «ВМ».

Кто и как будет контролировать соблюдение предписания

Снегуров добавил, что в семье вряд ли будут замерять, сколько времени ушло на выполнение домашнего задания и соответствует ли это принятым мерам. Контроль по этому вопросу должна осуществлять школа: старший методист, завуч, директор.

«Они будут контролировать "протокольную" сторону. Но в реальности никто не сможет проконтролировать этот вопрос», — выразил мнение учитель.

Дело в том, что для отчетности будут использовать результаты тех детей, которые быстрее справились с данным на дом заданием. Таким образом статистика будет собираться поверхностно.

«Если учитель задал больше домашнего задания, чем позволяют принятые меры, нужно сначала обратиться к классному руководителю. В начальной школе большую часть предметов ведет один учитель», — объяснил педагог.

Если учитель не идет навстречу или происходит конфликт интересов, то следует обратиться к старшим методистам — завучу или директору.

«К тому же есть ученические советы и родительские комитеты, которые также можно задействовать в решении вопроса. Желательно сделать это на таком уровне. Потому что если к решению привлекаются завучи и директора, это говорит о том, что в школе ненадлежащая атмосфера. Возможно, дело в личности учителя или его отношении к школе. Или же в отношении к школе родителей и учеников», — заключил Снегуров.

В декабре 2024 года власти поднимали вопрос о том, насколько сокращение количества уроков в день поможет снизить нагрузку на школьников, не ухудшая при этом уровень их знаний. В погоне за академическими успехами школьники страдают от хронической усталости, стресса и даже проблем со здоровьем. Может ли сокращение учебных часов помочь школьникам и жизнеспособна ли такая идея, «Вечерней Москве» также рассказал Снегуров.