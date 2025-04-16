Совфед изменил порядок перехода из колледжей в вузы

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ будет возможно только на схожие специальности. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы, изменениями дополняется закон "Об образовании".
По действующим нормам, прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета для граждан, окончивших колледжи и имеющих среднее профессиональное образование, проводится без сдачи ЕГЭ и на основе результатов вступительных испытаний, установленных вузом. При этом, отмечали авторы инициативы, сегодня в законе не уточняется, что имеющаяся специальность должна соответствовать профилю дальнейшего обучения.
В связи с этим в законе уточняется, что право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ предоставляется только тем выпускникам колледжей, которые намерены получать высшее образование по соответствующему профилю. Соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.