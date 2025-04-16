Совфед изменил порядок перехода из колледжей в вузы

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ будет возможно только на схожие специальности. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы, изменениями дополняется закон "Об образовании".

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По действующим нормам, прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета для граждан, окончивших колледжи и имеющих среднее профессиональное образование, проводится без сдачи ЕГЭ и на основе результатов вступительных испытаний, установленных вузом. При этом, отмечали авторы инициативы, сегодня в законе не уточняется, что имеющаяся специальность должна соответствовать профилю дальнейшего обучения.

В связи с этим в законе уточняется, что право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ предоставляется только тем выпускникам колледжей, которые намерены получать высшее образование по соответствующему профилю. Соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.