Рособрнадзор изменил правила проведения ЕГЭ

Представители родителей теперь будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году», — цитируют Музаева в сообщении по итогам заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Также он уточнил, что в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортных условий на экзамене.