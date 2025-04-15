Эксперт оценил нововведения Минпросвещения в учебной программе

Это усреднённое время выполнения заданий дома.

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Важно оптимизировать учебную программу.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

«Чтобы успешно учиться по программам, которые сегодня преподают, допустим, в среднем для третьего-четвёртого класса ребёнок занимается четыре-пять часов. Если он успешно хочет заниматься. Это не потому, что что-то плохо, дело в том, что сами программы перегружены информацией. Её же нужно осваивать. И педагоги задают эти задания не потому, что им так хочется, а потому что им надо научить детей, им нужно освоить с ними эту программу. Соответственно, время возрастает. Никакие предписания сверху ничего не изменят. Нужно менять сами программы, нужно пересмотреть их, оптимизировать. Существует проблема перегруженности учеников. В первом, втором, третьем классах очень много ненужной информации, лишней информации, которая не соответствует ни возрасту, ни развитию ребёнка. Их надо давно пересмотреть, оптимизировать, и тогда можно говорить о снижении учебной нагрузки, в том числе домашней. В основном она домашняя».

Минпросвещения утвердило время выполнения домашнего задания школьниками. Ученики первого класса должны тратить на это 1 час, во втором и третьем классах — 1,5 часа, а в четвёртом — 2 часа. Такие нормативы будут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — объяснил министр.

Кроме того, школы должны контролировать объём домашних заданий каждого класса по всем предметам, передаёт РИА Новости. При наличии электронного журнала педагогу необходимо дублировать всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, подчеркнули в министерстве.