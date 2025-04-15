Родители оценили модернизированные школы в столице

Родители школьников оценили учебные здания, которые модернизировали в столице в рамках программы мэра Москвы "Моя школа". Обновленные корпуса стали более комфортными и технологически оснащенными: появились универсальные и специализированные учебные кабинеты, многофункциональные спортивные залы и зоны для отдыха.

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«Реализация масштабной городской программы мэра Москвы "Моя школа" началась в 2024 году. Четыре здания, которые вошли в пилотный проект, уже открыты для учеников. В этом году обновят 51 корпус, с 2026-го планируется обновлять до 100 школ ежегодно. При разработке стандарта учитывались потребности учеников, учителей и родителей, а также современные образовательные тенденции и технологии», — рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки Москвы.

В модернизированных зданиях уроки проходят в технологичных учебных кабинетах. Благодаря прозрачным дверям и стенам в помещения проникает много естественного света. Детям доступно новое оборудование - цифровые микроскопы, 3D-принтеры и мини-фермы. Благодаря современному оснащению число кружков и секций в столичных школах выросло почти на 40 процентов. Появились новые направления, например, робототехника и 3D-моделирование, и детям больше не нужно покидать территорию школы, чтобы осваивать новые технологии.

«Моя дочь учится в лингвистическом классе, при этом ей интересны все предметы. Уроки проходят очень увлекательно. Современной молодежи нравится заниматься не по бумажным учебникам, а в интерактивном формате, с гаджетами. В этом году у моей дочери началась химия, и она с удовольствием ходит на уроки. Ученики занимаются в специализированных лабораториях, им показывают эксперименты с реактивами. Наглядность очень увлекает ребят. Дети бегут на занятия», — рассказала Надежда Воробьева, мама ученицы школы № 37.

Родители отмечают новые возможности для досуга, которые появились у ребят в модернизированных школах благодаря продуманному пространству рекреаций. Дети отдыхают в комфортных креслах, сидят на широких эксплуатируемых подоконниках с подушками, рисуют на магнитно-маркерных досках. Здесь они общаются, повторяют уроки, посещают лекции и проводят время в группах продленного дня.

«В новых условиях дети могут получать знания на новом уровне и отдыхать. Ни в одной школе я не видела таких просторных рекреаций с большими окнами, где дети могут играть во время перемены, отдыхать в комфортных креслах-домиках, использовать питьевой фонтанчик и мягкие посадочные платформы. Моей дочери очень нравятся круглые кресла, на которых можно крутиться. Когда ребенку комфортно, это отражается на его стремлении учиться, быть в школе дольше. Мою дочь с продленки домой просто не загонишь - детям всегда есть чем заняться», — поделилась Анастасия Алексашина, мама ученицы первого классы школы № 1514.

По программе модернизации полностью обновили спортивную инфраструктуру. В школах появились удобные раздевалки с шкафчиками и душевыми, в спортивных залах положили новое покрытие с эффектом амортизации. На улице оборудовали площадки для сдачи норм ГТО, футбольные и волейбольные поля, места для отдыха. Столовые превратились в современные кафе с функциональным зонированием.

Вместо привычных библиотек в обновленных школах появились стильные медиатеки. Здесь можно в тишине подготовиться к уроку или почитать книгу. Актовые залы после модернизации стали многофункциональными атриумами. Теперь пространство подходит для концертов, постановок, лекций и встреч родителей с администрацией.

«В декабре нас приглашали на встречу с учителями, она проходила в атриуме. Также мы с мужем были там на лекции с психологом про то, как преодолевать возрастные кризисы детей. Экран для презентаций спускался вниз, как в кинотеатре. Для лекций это самое удобное решение. Наш сын ходит в театральную студию, он тоже оценил атриум. А еще родителей приглашали на фестиваль талантов. Там мы увидели еще больше возможностей этого помещения. И свет прожекторов, и звук - все как в профессиональном театре», — поделилась Оксана Сергеева, мама пятиклассника школы № 1190.

Пространство обновленных школ стало более удобным не только для детей, но и для их семей. На входе появились просторные зоны ожидания, в которых можно зарядить телефон и подождать ребенка на комфортной мебели. Родительские собрания проходят как в учебных кабинетах, так и в атриумах. На каждом этаже есть навигация: ориентироваться в школах стало легко.

После модернизации открыли первые четыре школы - № 1514 на улице Академика Челомея (дом 6а), № 1190 на Пятницком шоссе (дом 25, корпус 3), № 281 на улице Коминтерна (дом 4, корпус 1) и № 37 на Мичуринском проспекте (дом 42).

Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".