Все, что нужно знать об аллергии у ребенка

Симптомы и методы лечения аллергии у детей. Полезные советы эксперта, как распознать аллергические реакции и помочь вашему ребёнку, — в материале Super.

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Аллергические заболевания у детей становятся всё более распространёнными. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет частота аллергий среди детей увеличилась втрое, а в развитых странах до 30% малышей сталкиваются с этой проблемой. Пищевая аллергия, атопический дерматит, поллиноз — эти диагнозы существенно влияют на качество жизни. Разобраться с этой важной темой нам помогли врачи аллергологи-иммунологи Станислав Палецкий и Ирина Манина.

Что такое аллергия у детей

Аллергия — одна из самых частых хронических патологий в педиатрии. По сути, это неправильная реакция иммунной системы на тот или иной раздражитель, который в обычных случаях не должен представлять опасности для организма. Согласно исследованиям, до 10% детей страдают от пищевой аллергии, а каждый пятый ребёнок сталкивается с атопическим дерматитом. Поллиноз (аллергия на пыльцу) диагностируется у 15% школьников. Врачи связывают рост заболеваемости с факторами окружающей среды, изменениями в питании и излишней гигиеной, которая ослабляет естественное «обучение» иммунной системы.

«Помните, аллергия — не приговор. Своевременная профилактика и осознанное отношение к здоровью ребёнка способны творить чудеса. Даже при генетической предрасположенности правильный подход снижает риски. Здоровый образ жизни, грамотное питание, умеренные физические нагрузки, своевременные консультации с доктором и позитивный настрой помогут малышу расти крепким и меньше сталкиваться с аллергией», — Станислав Палецкий, аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск.

Чем отличаются аллергия и непереносимость

Аллергия и непереносимость — совершенно разные реакции организма. Однако многие путают эти два понятия. Главное отличие в том, что аллергия — это реакция иммунной системы, а непереносимость — проблемы с пищеварением.

При аллергии даже небольшое количество аллергена может вызвать сильную реакцию, порой опасную для жизни. Когда мы сталкиваемся с аллергеном (например, с пыльцой, шерстью животных или определёнными продуктами питания), наш организм воспринимает его как угрозу и начинает активно бороться. Появляются характерные симптомы — сыпь, отёк, зуд, насморк, затруднённое дыхание.

даже небольшое количество аллергена может вызвать сильную реакцию, порой опасную для жизни. Когда мы сталкиваемся с аллергеном (например, с пыльцой, шерстью животных или определёнными продуктами питания), наш организм воспринимает его как угрозу и начинает активно бороться. Появляются характерные симптомы — сыпь, отёк, зуд, насморк, затруднённое дыхание. При непереносимости тяжесть симптомов обычно зависит от количества съеденного. Среди основных признаков — тошнота, вздутие живота, расстройство желудка. Например, при непереносимости лактозы в организме не вырабатывается достаточно ферментов для расщепления молочного сахара.

Как проявляется аллергия у детей

Медики выделяют несколько основных типов аллергических реакций, которые чаще всего встречаются в детском возрасте. Рассмотрим самые распространённые виды подробнее.

Аллергия на продукты питания

Это самый часто встречающийся вид аллергии у детей. Первые симптомы обычно появляются, когда родители начинают вводить прикорм.

Аллергия на домашних животных

Практически любое домашнее животное может вызвать аллергическую реакцию у ребёнка. Особую осторожность следует соблюдать с пушистыми и длинношёрстными питомцами.

Аллергия на лекарства

Это один из самых опасных видов аллергии, так как может привести к анафилактическому шоку. Крайне важно: никогда не давайте ребёнку медикаменты без консультации с врачом!

Аллергия на пыль

Нерегулярная уборка в доме может создать опасность для ребёнка, страдающего от аллергии на пыль.

Сезонные аллергии

Чаще всего проявляется весной, во время цветения растений, или летом, когда в воздухе много пыльцы.

Наследственная предрасположенность

Если в семье кто-то из родственников (родители, бабушки или дедушки) страдает от аллергии, то риск развития аллергической реакции у ребёнка значительно возрастает.

Инсектная аллергия

Яд, который попадает в организм при укусе пчёл, ос или комаров, может вызвать аллергическую реакцию. Симптомы чаще всего проявляются не при первом укусе, а при повторных. Это происходит потому, что тело уже «помнит» вредное вещество и начинает бороться с ним более активно.

Как понять, что у ребёнка аллергия

По современным данным мировой статистики, даже в семье, где абсолютно здоровы папа и мама, и все родственники со стороны папы и мамы тоже здоровы, у ребёнка может быть 13 % риска развития аллергического заболевания. Если у одного из родителей есть симптомы аллергии, то риск возникновения аллергического заболевания у ребёнка, конечно, гораздо выше: до 40 %, если один из родителей аллергик, и до 70 %, если и папа, и мама уже имеют аллергические заболевания.

«Поэтому в семьях, где не было никаких аллергических заболеваний, родители могут вовремя не заподозрить аллергию у ребёнка. Первое, на что мы обращаем внимание, — на нетипичные проявления в состоянии здоровья ребёнка. Это может касаться состояния кожных покровов, дыхательной системы, насморка и пищевых реакций. Если у ребёнка есть диатез (атопический дерматит по современной терминологии), он относится к категории аллергиков», — Ирина Манина, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

Симптомы

Аллергические реакции могут проявляться по-разному. Как правило, симптомы возникают через короткое время после контакта с аллергеном (иногда сразу: например, если ребёнок съел что-то или его укусило насекомое). В других случаях установить причину симптомов сложнее, и то, что кажется аллергией, может оказаться каким-то другим недугом. В любом случае точную диагностику может провести врач — аллерголог-иммунолог.

Кожа

Важно оценить состояние кожных покровов у ребёнка (сухость, следы расчёсов, мокнутие и прочее). У медиков есть специфический термин habitus atopicus, то есть лицо атопика. У детей с атопией могут быть складки в области нижнего века из-за сухости. Если говорить о кожных проявлениях, то у детей есть определённые возрастные особенности, которые педиатр или дерматолог может зафиксировать. Например, младенческая форма атопического дерматита — это специфические сухие участки с покраснением в области щёчек, сгибов, попы. У более старших детей и подростков это, как правило, сгибательные поверхности, лицо и шея. А у взрослых, естественно, могут быть классические проявления экземы.

Дыхательные пути

Часто аллергические заболевания у детей можно заподозрить по реакциям дыхательной системы. Дыхательные пути начинаются с полости носа. У детей с аллергическим насморком есть специфическое движение, которое называется «аллергический салют». Его можно заметить, когда ребёнок часто чешет и вытирает нос движением снизу вверх, как будто приподнимает нос кверху. У многих остаются специфические складки кожи на кончике носа.

Классическими проявлениями аллергических заболеваний ЛОР-органов считаются чихание, зуд в носу, прозрачные и, как правило, жидкие выделения из носа. Если же они жёлтые и зелёные, то скорее всего, есть присоединение бактериальной инфекции, либо гнойные процессы.

Что касается нижних дыхательных путей, то мы все знаем термин «астма». Что такое астма? Это свисты при дыхании, сухой лающий кашель, удушье, вплоть до асфиксии (то есть невозможности дышать).

Пищевые реакции

Что касается пищевых реакций, у детей есть типичные проявления. Например, ребёнок съел клубнику или конфету, а через несколько минут покрылся сыпью (чаще всего в виде крапивницы или дерматита). Пищевой аллерген при подобных реакциях можно определить достаточно просто, даже без необходимости обследования. В крайне тяжёлых случаях это может быть отёк Квинке, а иногда — анафилаксия или анафилактический шок.

Однако пищевые продукты у детей могут вызывать замедленную реакцию. В таких случаях пациентам тяжело провести диагностику самостоятельно. Здесь необходимы методы лабораторной диагностики.

«Нетипичные проявления пищевых реакций у детей — это могут быть запоры, колики, жидкий стул, спазмы, запах изо рта. Например, груднички: если ребёнок без причины отказывается от приёма пищи, у него выраженный метеоризм, колики, бурление, плохой стул, запоры либо чередующиеся запоры и поносы, то, скорее всего, у него реакция на пищевые продукты. В таком случае проводится аллергообследование на белки молока, глютен и те продукты, которые уже были введены в рацион ребёнка», — Ирина Манина.

Когда стоит обратиться за помощью к врачу

Если есть подозрения на аллергические реакции, следует обязательно обратиться к врачу. Доктор проведёт правильное обследование и выберет подходящие тест-системы. Если вовремя не обратиться за помощью, у детей аллергические проявления могут усиливаться. Это называется «атопический марш». Он развивается по этапам: сначала дерматит (диатез), затем аллергический насморк (ринит), а в подростковом возрасте может развиться бронхиальная астма.

«В педиатрической практике всегда лучше провести анализ и установить причину, чтобы предотвратить более серьёзные заболевания в будущем. Пациенты иногда самостоятельно назначают себе тесты, а потом приходят к аллергологу с претензией: почему тест отрицательный, если они уверены, что у них была аллергическая реакция. Тест-системы и методы обследования должен назначить врач!» — Ирина Манина.

Это могут быть кожные тесты в виде прик-тестов («царапок» или надрезов, как говорят пациенты) на руках. Метод старый, но достаточно информативный. Однако для него есть множество противопоказаний. Маленьким детям кожные пробы не ставятся, потому что это болезненная процедура. У возрастных пациентов кожа может быть слишком толстой и сухой, и тест будет ложноотрицательным.

В реальной жизни родители часто проводят детям провокационные пищевые тесты. Провокационные тесты — это когда маленькими дозами вводится какой-то аллерген (чаще всего пищевой продукт). Например, мамы часто проводят такой тест для своих детей перед тем, как ввести новый продукт в рацион.

Профилактика аллергии у детей

Правильная профилактика аллергии может снизить риски или смягчить проявления. Начать стоит до рождения ребёнка, особенно родителям со склонностью к аллергическим реакциям. Как действовать? Разберёмся в ключевых аспектах.

Основные рекомендации

Грудное вскармливание — золотой стандарт профилактики. Материнское молоко содержит компоненты, укрепляющие иммунитет и формирующие здоровую микрофлору кишечника.

— золотой стандарт профилактики. Материнское молоко содержит компоненты, укрепляющие иммунитет и формирующие здоровую микрофлору кишечника. Гипоаллергенный быт — избегайте курения во время беременности и после родов, регулярно проветривайте помещение, используйте постельное бельё из натуральных тканей.

— избегайте курения во время беременности и после родов, регулярно проветривайте помещение, используйте постельное бельё из натуральных тканей. Осторожное введение прикорма — начинайте с гипоаллергенных продуктов (кабачок, брокколи) и вводите по одному продукту каждые 3–5 дней, отслеживая реакцию. Современные исследования также показывают, что раннее знакомство с арахисом или яйцами (с 4–6 месяцев под контролем врача) может снизить риск аллергии.

«Питание играет ключевую роль в профилактике. Для кормящих матерей важно придерживаться сбалансированной диеты, не злоупотребляя высокоаллергенными продуктами (цитрусовые, шоколад, орехи). При искусственном вскармливании выбирайте гипоаллергенные смеси на основе гидролизата белка», — Станислав Палецкий.

После года постепенно расширяйте меню, включая продукты, богатые витамином D, цинком и омега-3 кислотами (рыба, овощи, крупы). Пробиотики (йогурты, кефир) помогают поддерживать микрофлору кишечника, что укрепляет иммунный ответ.

Как убрать триггеры аллергии

Аллергены делятся на пищевые и непищевые. Для минимизации рисков возникновения аллергии можно сделать следующее:

Пищевые триггеры: исключите из рациона продукты, вызывающие реакции (молоко, яйца, соя, пшеница — наиболее частые провокаторы). Ведите пищевой дневник.

исключите из рациона продукты, вызывающие реакции (молоко, яйца, соя, пшеница — наиболее частые провокаторы). Ведите пищевой дневник. Бытовая среда: используйте воздухоочистители, стирайте постельное бельё при температуре выше 60 °C (убивает клещей), замените ковры на моющиеся покрытия.

используйте воздухоочистители, стирайте постельное бельё при температуре выше 60 °C (убивает клещей), замените ковры на моющиеся покрытия. Пыльца и животные: в сезон цветения ограничьте прогулки в сухую ветреную погоду, после улицы мойте ребёнку лицо и руки. Если в доме питомец, но у ребёнка аллергия, контакт следует минимизировать.