Российских детей перестали усыновлять семьи из-за рубежа

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что в 2024 году ни один российский ребёнок не был усыновлён семьями из-за рубежа

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«Конечно, наша задача — удержать этот нулевой показатель, потому что у нас огромное количество своих замещающих семей. Зачем мы своих детей будем отправлять?» — цитирует её РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что в 2023 году семьями из-за рубежа были усыновлены шестеро российских детей, а в 2022-м — 57.

В сентябре прошлого года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что процесс усыновления иностранцами детей из России в 2024 году полностью прекращён.

Также сообщалось, что в Удмуртии повысили выплату за усыновление ребёнка до 1 млн рублей.