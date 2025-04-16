Профилактика буллинга: как научить ребенка постоять за себя и других
Каждый день наши дети проводят значительную часть времени в коллективе сверстников. Но иногда эта среда становится не местом дружбы и поддержки, а ареной для агрессии и унижений. Как защитить своего сына или дочь от буллинга и научить противостоять негативу, нам рассказала педагог, арт-терапевт, психолог и игропрактикЕлена Студенова.
Согласно недавнему исследованию, около 30% школьников хотя бы раз сталкивались с травлей в школе. Педагог:
«Прежде всего, нужно понимать, что буллинг — это не просто конфликт между детьми. Это систематическое давление одного человека или группы на другого с помощью угроз, насмешек, а иногда и насилия. Жертве сложно справиться с этим в одиночку, особенно если остальные дети остаются в стороне. Именно поэтому задача родителей — научить ребенка не бояться противостоять несправедливости и помогать другим».
Что могут сделать родители
Буллинг ребенка — это еще и больная тема для его родителей. Но только они могут помочь своему чаду справиться с ситуацией. Вот несколько советов от педагога.
Разговаривайте
Открытое общение — первый шаг к решению любой проблемы. Спрашивайте у ребенка, как прошел его день, были ли неприятные моменты. Создайте доверительную атмосферу, чтобы он чувствовал вашу поддержку и понимал, что может обратиться к вам в любой ситуации.
Учите говорить «нет»
Дети часто боятся отказать обидчикам, потому что не уверены в своем праве на защиту. Объясните ребенку, что никто не должен терпеть унижения. Покажите, как уверенно заявить о своих границах: «Мне неприятно, когда ты так говоришь», «Прекрати это немедленно».
Поддержка других — это сила
Покажите ребенку, что помощь другому человеку — это проявление силы, а не слабости. Если он видит несправедливость, пусть вмешается. Простое слово поддержки или обращение к учителю может изменить ситуацию.
Ролевые игры для уверенности
Играйте дома в сценарии, где ребенок учится отстаивать свою позицию. Пусть попробует ответить на агрессивные высказывания одноклассника. Ваша задача — продемонстрировать, что уверенность в себе — лучший щит.
Самозащита: умение, а не агрессия
Знание основ самообороны может придать ребенку уверенности. Спортивные секции или курсы боевых искусств научат не только защищаться, но и контролировать эмоции.
Сотрудничество с учителем
Учителя часто ближе к ситуации, чем родители. Поддерживайте контакт с педагогами, делитесь наблюдениями и договаривайтесь о совместных действиях. Школа должна быть безопасной средой для каждого ученика.
«Научить ребенка постоять за себя и других — важная задача воспитания. Поддержка родителей и внимание играют ключевую роль. Вместе мы можем создать среду, где уважение и взаимопомощь станут нормой», — уверенна эксперт.