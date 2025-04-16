Профилактика буллинга: как научить ребенка постоять за себя

Каждый день наши дети проводят значительную часть времени в коллективе сверстников. Но иногда эта среда становится не местом дружбы и поддержки, а ареной для агрессии и унижений. Как защитить своего сына или дочь от буллинга и научить противостоять негативу, нам рассказала педагог, арт-терапевт, психолог и игропрактикЕлена Студенова.

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Согласно недавнему исследованию, около 30% школьников хотя бы раз сталкивались с травлей в школе. Педагог:

«Прежде всего, нужно понимать, что буллинг — это не просто конфликт между детьми. Это систематическое давление одного человека или группы на другого с помощью угроз, насмешек, а иногда и насилия. Жертве сложно справиться с этим в одиночку, особенно если остальные дети остаются в стороне. Именно поэтому задача родителей — научить ребенка не бояться противостоять несправедливости и помогать другим».

Что могут сделать родители

Буллинг ребенка — это еще и больная тема для его родителей. Но только они могут помочь своему чаду справиться с ситуацией. Вот несколько советов от педагога.

Разговаривайте

Открытое общение — первый шаг к решению любой проблемы. Спрашивайте у ребенка, как прошел его день, были ли неприятные моменты. Создайте доверительную атмосферу, чтобы он чувствовал вашу поддержку и понимал, что может обратиться к вам в любой ситуации.

Учите говорить «нет»

Дети часто боятся отказать обидчикам, потому что не уверены в своем праве на защиту. Объясните ребенку, что никто не должен терпеть унижения. Покажите, как уверенно заявить о своих границах: «Мне неприятно, когда ты так говоришь», «Прекрати это немедленно».

Поддержка других — это сила

Покажите ребенку, что помощь другому человеку — это проявление силы, а не слабости. Если он видит несправедливость, пусть вмешается. Простое слово поддержки или обращение к учителю может изменить ситуацию.

Ролевые игры для уверенности

Играйте дома в сценарии, где ребенок учится отстаивать свою позицию. Пусть попробует ответить на агрессивные высказывания одноклассника. Ваша задача — продемонстрировать, что уверенность в себе — лучший щит.

Самозащита: умение, а не агрессия

Знание основ самообороны может придать ребенку уверенности. Спортивные секции или курсы боевых искусств научат не только защищаться, но и контролировать эмоции.

Сотрудничество с учителем

Учителя часто ближе к ситуации, чем родители. Поддерживайте контакт с педагогами, делитесь наблюдениями и договаривайтесь о совместных действиях. Школа должна быть безопасной средой для каждого ученика.