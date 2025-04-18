Почему дети воспринимают мир иначе, чем взрослые

Дети воспринимают мир иначе, чем взрослые. Отсюда и вытекают классические проблемы «отцов и детей».

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Ощущение времени

Ни один ребенок не поймет фразу: «Время летит незаметно». Для детей время протекает намного медленнее, чем для взрослых. По мнению профессора Медицинского колледжа в Бэйлоре, профессора Дэвида Иглмана, это происходит из-за того, что ребенок постоянно что-то узнает, каждый его день полон открытий, даже если он сам того не понимает.

Интересно все: как плывут облака, цвет проезжающих машин, лица людей. Главное, чтобы картинка не застаивалась, а движение не прекращалось.

Именно поэтому ребенку невозможно усидеть на месте – слова «ждать» и «потерпи» не для детского слуха. Так что, если уж пришлось оказаться с ребенком в длинной очереди, скажем, к врачу – нужно обязательно занять свое чадо какой-то интересной игрой и периодически устраивать «смену декораций». В противном случае, любое ожидание в очереди станет настоящим адом и для вас и для ребенка.

И ещё, не стоит ожидать от детей и мгновенной реакции. Дети воспринимают услышанное с задержкой в 7 секунд.

Зрение

Зрение маленьких детей также кардинально отличается от взрослого. Бытует мнение, что новорожденные видят мир перевернутым. Это не совсем так. По законам оптики на сетчатке оно перевернуто, но это не значит, что ребенок видит мир вверх ногами – он пока не воспринимает изображения вообще, у него еще не развит зрительный анализатор.

Предметное зрение развивается в течение первых двух месяцев. Оно связано с центральной, макулярной сетчатки, которая также отвечает за восприятие цветов, в основном желто-красных. Именно поэтому в раннем возрасте советуют дарить именно красно-желтые игрушки – они понятнее ребенку.

Вкус

Дети ощущают вкус намного ярче, нежели взрослые. При этом язык уже с раннего возраста способен различать соленое, горькое, кислое и сладкое. По словам профессора Темпльского университета Дженнифер Фишер, предпочтение в выборе отдается соленому и сладкому. В том числе поэтому дети не воспринимают здоровую еду: овощи, фрукты, кашу и так далее, поскольку вкусовые качества в этих продуктах притуплены и отличаются от их предпочтений. Горькое и вовсе воспринимается как яд.

Единый источник информации

В раннем возрасте ребенок, несмотря на огромный запас фантазии, воспринимает мир, в некоторой степени, однобоко. Группа британских психологов из Лондонского университета, и группа итальянских психологов из Университета Флоренции, выяснили, что дети до 8 лет воспринимают информацию только от одного из органов чувств.

Они еще не умеют сопоставлять данные об окружающем мире, поставляемые из разных источников: запахи, звуки, тактильную информацию, как это делает взрослый человек. Психологи из Италии предложили испытуемым – детям от 5 до 10 лет и взрослым – два кубика, заданием было определить, какой из кубиков больше, причем можно было либо потрогать, либо посмотреть на кубик, либо же все вместе. Эксперимент показал, что успешнее с заданием справлялись взрослые и дети старше 8 лет. Дети до 8 лет показывали одинаковый результат независимо от способа.

Английские психологи провели еще один эксперимент с детьми от 4 до 8 лет и взрослыми. Испытуемые должны были взять игрушечную ракету, пройти по комнате, «заправить» топливом, посадить пассажиров, сделать обратный отсчет от 10, и вернуть ракету на исходное положение. При этом эксперимент проводили в двух разных условиях. Сначала в комнате выключили свет, и ориентироваться испытуемым предлагалось по трем светящимся предметам – по форме луны, звезды и молнии. В итоге, взрослые оказались примерно в 26 см от исходной точки, а дети вдвое больше.

Во второй раз, в одном случае ученые убрали светящиеся ориентиры, а во втором раскручивали испытуемых на стульях. Таким образом, в одном случае они могли использовать только чувство пространства, а в другом только использовать ориентиры. В результате, результаты взрослых заметно ухудшились по сравнению с первой частью эксперимента, а у детей младше 8 лет почти не изменились. Это говорит о том, что дети выбирают один источник информации и им пользуются, не принимая в расчет дополнительной информации из других источников.