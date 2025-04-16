Психолог рассказал о способах помочь ребенку справиться со стрессом

Психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков рассказал о способах помочь ребёнку справиться со стрессом.

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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

По словам специалиста, при снижении уровня активности и открытости ребёнка, замкнутом поведении и негативных реакциях на попытки общения следует помочь ему сменить акцент с плохого на хорошее.

«Предложите ребёнку свою помощь, но не настаивайте: "Я вижу, что что-то происходит, и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь?" Так он поймёт, что его проблемы важны для вас», — сказал Лыков.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что выгорание может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к депрессии.