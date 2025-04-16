Эксперт рассказал, как подготовить ребенка к школе

Умеет читать, считать до ста, может написать свое имя. Значит ли это, что ребенка можно отправлять в школу? На родительском онлайн-собрании, организованном министерством образования и науки Нижегородской области, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Мария Арюхова рассказала, что подготовка к школе включает в себя и психологический аспект.

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В новой роли

По словам Марии Евгеньевны, важна эмоциональная зрелость, социальная адаптация и мотивация к учебной деятельности.

Эмоциональный компонент включает в себя умение распознавать, называть, управлять эмоциями. Выражать их в рамках социальных норм.

Коммуникативный компонент подразумевает готовность принять на себя новую социальную роль. Умение соотносить свои действия с действиями окружающих, взаимодействовать с другими людьми, учитывать их мнение и адаптироваться к различным социальным ситуациям. И очень важен мотивационный компонент – это желание ребенка посещать школу, увлеченность учебным процессом и стремление к новым знаниям.

Сегодня много детей непоседливых. Это говорит о неразвитости волевого компонента, который отвечает за произвольную регуляцию, внимание, позволяет ребенку выполнять задания и не отвлекаться в течение урока, доводить начатые дела до конца.

Очень важно тренировать мышление – умение ребенка анализировать информацию, обобщать ее, квалифицировать, сравнивать, выстраивать причинно-следственные связи.

В зоне риска

По каким признакам можно определить, что ребенок психологически не готов к школе?

Первое – это завышенная или заниженная самооценка. Таким детям сложно следовать правилам, контактировать со сверстниками. Если самооценка завышена, то такие дети стремятся быть всегда первыми и сталкиваются с неодобрением как со стороны других учеников, так и со стороны учителя. Такой ребенок перебивает других учеников и учителя, стремясь показать, как он много знает, постоянно привлекает к себе внимание репликами или действиями, командует, указывает. За это его вскоре начинают недолюбливать дети. Они дразнят его «выскочкой», «воображалой», да и учителю порой трудно бывает сдержать раздражение. Конфликты с учителем и детьми плачевно сказываются на школьных достижениях и успехах, ухудшают психологическое состояние ребенка.

У неуверенных в себе детей есть страх перед контактом с другими людьми, они не доверяют другим, боятся выходить к доске, испытывают страх возможностью привлечь к себе внимание. Они болезненно реагируют на новые условия своего существования.

Из-за того, что им сложно наладить отношения со сверстниками, они чувствуют себя одиноко, неуютно, на перемене играют в стороне или жмутся к стенке, порой даже выжидают время, чтобы выйти из класса, никого не задев, боятся обратиться с вопросом к учителю.

Страх быть в центре внимания перерастает в ужас, когда ему нужно выйти к доске. Требовательность со стороны учителя зачастую воспринимается им как жесткость. Он испытывает постоянное стрессовое напряжение, что может существенно осложнить его личностное развитие, привести к нарушению психического здоровья, психосоматическим заболеваниям. Заниженная самооценка, постоянная неудовлетворенность собой, неверие в свои силы и успех, зависимость от оценки учителя, мнения сверстников часто приводят к апатии, нежеланию стараться, к эмоциональному срыву, к потере своего «Я».

Второе – нарушение саморегуляции, несформированностью произвольного внимания. Этм страдают дети с синдромом дефицита внимания или гиперактивности. Им сложно слушать учителя, выдерживать время урока.

С оглядкой на взрослых

Стоит отметить, что причины подобных трудностей также кроются и в сфере общения ребенка со взрослым. К 6–7 годам у него должен накопиться опыт общения не только с детьми, но и со взрослым. У дошкольника появляется потребность во внимании, сопереживании взрослого. Если у взрослых, находящихся рядом, превалирует авторитарный, административно-командный стиль общения, если педагог не проявляет интереса к личности ребенка, его внутреннему миру, если в общении преобладают лишь деловые мотивы, то эта потребность (во внимании и сопереживании) у него не удовлетворяется.

Ребенок, не посещающий дошкольные учреждения, зачастую не способен также различать функции взрослого, соответствующие разным ситуациям общения (в учреждении, в доме, на улице), что ведет к неадекватному отношению к учителю. Так, он может пытаться установить панибратские отношения или унизить учителя, демонстрировать непослушание… Домашним детям сложно устанавливать правильное взаимодействие с учителем и со сверстниками, они часто не умеют решать конфликты, нередко возникающие в детском коллективе.

Четвертый маркер психологической неготовности – низкая мотивация к школьному обучению. Откуда берется хорошая успеваемость? Это сумма умений, знаний, навыков, желание узнавать что-то новое. Отсутствие достаточной учебной мотивации ведет к стойкой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Неуспеваемость, в свою очередь, ведет к отклонениям в поведении. Ребенок, поступающий в школу, должен понимать и знать, зачем он получает знания и как он их может применить.

Памятка для родителя

Как помочь дошкольнику?

Формируйте у ребенка реалистичные представления о школьной жизни, чтобы он понимал, что такое урок, оценка, зачем нужна перемена, кто такой учитель, что делают ученики. Читайте книги о школе, смотрите мультфильмы и фильмы об этом, рассказывайте ребенку истории из своей школьной жизни. Но не окрашивайте свои воспоминания негативом.

Больше говорите с ребенком о том, что его окружает, расширяйте знания дошкольника о мире.

Формируйте адекватную самооценку у ребенка. Например, участие в волонтерских акциях вместе с родителями поможет ребенку ощутить свою значимость.

Дошкольнику стоит позволять общаться не только со сверстниками, но и с другими взрослыми людьми. В этом может помочь посещение кружков и секций, где ребенок приобретет опыт взаимодействия со взрослыми наставниками.

Учите ребенка понимать эмоции, к пяти годам дошкольник должен распознавать радость, грусть, страх, гнев, удивление, интерес, спокойствие. Полезно искать синонимы (спрашивайте ребенка: как можно сказать по-другому?): радостный — веселый, грустный — печальный — скучный. Это учит его и осознавать собственные эмоции, и понимать чувства окружающих.