Родителей предостерегли от обращения к «коучам» по воспитанию

Рекомендации «нетрадиционных» специалистов могут привести к «неприятным ситуациям».

Матерям и отцам следует пользоваться советами сотрудников дошкольных учреждений. Такое мнение зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что взрослые, то есть родители не обладают базовыми знаниями, связанными с воспитанием детей. Знания они черпают не только из каких-то понятных, проверенных источников, но и из интернета, пользуются услугами нетрадиционных коучей, психологинь и прочих проходимцев. Поэтому, к сожалению, приходится думать о том, чтобы наши дети не попадали в такие неприятные ситуации, когда родители, желая им, безусловно, только хорошего, используя советы шарлатанов, не сделали бы чего-то плохого.

Нагрузка на педагогов дошкольных образовательных учреждений, конечно, очень велика сейчас. Но последствия негативные, которые могут быть вследствие использования каких-то советов со стороны всяких психологинь, они гораздо хуже, на ребёнке негативно отражаются. Наверное, воспитатели должны давать рекомендации по воспитанию».

Ранее стало известно, что в России запустят программу просвещения родителей детей дошкольного возраста, пишет «Коммерсантъ». В детских садах станут проводить квалифицированные консультации по вопросам воспитания.

В 2030 году такая программа должна заработать во всех регионах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В рамках программы ведомство разработало единый справочник для педагогов дошкольных учреждений. Он охватывает широкий спектр тем — от важности соблюдения прав ребенка до патриотического воспитания и разъяснений по вакцинации.