Эксперты объяснили, почему образ отца так важен для ребенка

В современном мире мужчины далеко не всегда могут много времени проводить с семьей и детьми. Они напряженно работают, одни – вахтовым методом, другие полжизни проводят в командировках. Бывает, что семьи и вовсе распадаются, тогда дети видят отца от случая к случаю или не видят вовсе. Тем не менее роль отца очень важна для формирования личности ребенка. Психологи рассказали MIR24.TV, почему это так и что делать, если детей в семье воспитывает в основном мать.

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«Отец не исчезает, даже когда уходит»

«Образ отца – вне зависимости от того, присутствует ли он физически в семье или нет, формируется и сохраняется в психике человека всю жизнь, это часть его реальности. Например, в послевоенные годы в семьях говорили об отцах, их принципах, мужественности и геройстве. Отец был защитником не только семьи, но и страны, дети росли с этим образом и старались ему подражать. На вопрос, кем ты хочешь стать, многие отвечали: «как папа». Мать не вычеркивала отца из семейной системы, наоборот, достраивала, он сохранялся в ее памяти и в сознании детей. Поэтому даже при его физическом отсутствии – в психологической реальности ребенка он присутствовал», – Алена Дербина, психолог, гештальт-терапевт.

Как рассказала клинический психолог, психотерапевт Дарья Дмитриева, ни один член семьи не исчезает из воспоминаний других ее членов, когда он выходит из семьи или даже умирает. Предположим, что есть семья: дедушка, бабушка, мама, папа и ребенок. Дедушка по маминой линии умер до того, как родился ребенок. Но ведь мама будет рассказывать про этого дедушку – какой он был, что любил, чем увлекался. Дедушка повлиял на маму, ее характер, ее привычки и способы коммуникации, которые будут передаваться ребенку. Таким образом, дедушка незримо все еще присутствует в жизни ребенка, хотя они ни разу не встречались. Точно так же происходит и с отцами. Не важно, видел его ребенок или нет. Повествование про отца будет присутствовать.

Образ отца в этом повествовании может быть позитивный. Например, когда родственники – мама, бабушка, дедушка — будут рассказывать: «твой отец герой», «он был потрясающим человеком», «он тебя очень любил». В таком случае у ребенка возникнет идеализированный образ отца, к которому он будет испытывать теплые чувства, стараться сделать так, чтобы отец из его мечты им гордился.

Образ отца может быть и негативным, если ребенку говорят: «твой отец – подонок», «он нас бросил» и так далее. А иногда еще добавляют: «ты весь в папашу». Тогда у ребенка возникает чувство вины, что он от такого человека появился, что он так на него похож. Иногда ребенку не говорят, кто его отец и вообще про отца никто ничего не говорит. Если взрослые дают понять, что это запретная тема, ребенок в какой-то момент перестанет спрашивать. Но это не перестанет его интересовать. И поиск себя, своего места в этом мире, своей идентичности затянется и будет очень волновать ребенка, а затем и его, уже взрослого человека.

«У Кафки есть замечательное произведение "Письмо к отцу", в котором продемонстрировано мощное влияние родительской фигуры – трепет перед ней, страх осуждения, желание тепла и похвалы. "Я не мог сохранить смелость, решительность, уверенность, радость по тому или иному поводу, если ты был против, или если можно было просто предположить твое неодобрение; а предположить его можно было по отношению, пожалуй, почти ко всему, что бы я ни делал". Фигура отца, реального или воображаемого, остается в психике ребенка навсегда. Она может быть осуждающей или поддерживающей. В трудные минуты может всплывать образ папы, который как бы говорит "У тебя все получится, я в тебя верю"», – Дарья Дмитриева, клинический психолог, психотерапевт.

Какова связь между фигурой отца и чувством безопасности?

«Образ отца становится для ребенка одновременно защитой, ориентиром и зеркалом, в котором отражаются первые уроки доверия к миру. И если материнская фигура традиционно ассоциируется с безусловным принятием, то отец чаще воплощает ту силу, которая учит ребенка взаимодействовать с реальностью, полной вызовов», – Наталья Разуваева, психолог.

Связь между отцом и чувством безопасности, по словам психолога, глубже, чем кажется. Речь не только о физической защите – хотя это важный аспект. Отец, присутствующий эмоционально, создает у ребенка ощущение, что мир предсказуем, а в его основе лежит порядок. Его авторитет (не путать с авторитарностью) становится «тихой гаванью»: даже строгие границы, которые он устанавливает, работают как рамки, снижающие тревогу. Например, когда отец последовательно реагирует на нарушения правил, ребенок учится прогнозировать последствия своих действий – а это фундамент внутренней безопасности.

По словам Алены Дербеневой, именно отец помогает с определением жизненных ориентиров и вносит свой вклад в успешность жизненных сценариев ребенка. Проведено немало исследований, доказывающих, что дети, воспитанные в полных семьях или имеющие крепкие связи с отцами, более успешны, чем те, кого воспитывала одна мать. Они показывают более низкий уровень тревожности и депрессии, реже страдают психическими заболеваниями. Отец дает безопасное пространство для обсуждения их чувств и переживаний, поэтому так важна его эмоциональная вовлеченность. Если он дает чувство безопасности, то ребенок вырастает уверенным в себе.

«Образ отца оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка. От него зависит, как ребенок будет строить отношения с другими людьми, какие социальные навыки у него разовьются, какое поведение он будет считать нормальным, а какое – нет, какой у него будет уровень доверия к миру и людям. Если в семье царит любовь и согласие, ребенок растет уверенным, с высокой самооценкой, и этому очень способствует образ отца. А если отец – агрессивный, унижает, оскорбляет близких, ребенок вырастает с низкой самооценкой, ему сложно строить отношения, заводить семью и даже просто чувствовать себя в безопасности», – Лариса Окулик, психолог, коуч по детско-родительским отношениям.

«Посол внешнего мира», или Что, кроме защищенности?

Какие еще потребности ребенка «закрывает» отец? Помимо безопасности, его роль критична в нескольких сферах. О них рассказала Наталья Разуваева.

Во-первых, это социализация. Отец часто выступает первым «послом» внешнего мира: через игры, совместные проекты и даже через конфликты ребенок учится отстаивать свои интересы, конкурировать, идти на компромиссы.

это социализация. Отец часто выступает первым «послом» внешнего мира: через игры, совместные проекты и даже через конфликты ребенок учится отстаивать свои интересы, конкурировать, идти на компромиссы. Во-вторых, отец помогает отделиться от симбиоза с матерью, что особенно важно в подростковом возрасте. Его фигура становится тем «мостом», по которому ребенок переходит от зависимости к самостоятельности.

отец помогает отделиться от симбиоза с матерью, что особенно важно в подростковом возрасте. Его фигура становится тем «мостом», по которому ребенок переходит от зависимости к самостоятельности. В-третьих, отец влияет на формирование самооценки. Поддержка, похвала за достижения и даже здоровые требования («Ты сможешь лучше») закладывают у ребенка установку: «Я способен влиять на свою жизнь».

отец влияет на формирование самооценки. Поддержка, похвала за достижения и даже здоровые требования («Ты сможешь лучше») закладывают у ребенка установку: «Я способен влиять на свою жизнь». Кроме того, отец играет ключевую роль в развитии эмоционального интеллекта. Например, то, как мужчина выражает гнев, печаль или нежность – все это становится для ребенка образцом.

Кому больше нужен папа – сыну или дочке?

«Часто можно услышать, что мальчику не хватает мужского внимания. Действительно, для мальчика отец – пример настоящего мужчины. Он передает сыну мужские качества, учит его быть сильным, ответственным и заботливым. Но роль отца не менее важна и для девочки. Эмоциональная связь ребенка с отцом строится на поддержке, заботе и любви. Именно от отца дети перенимают главные ценности и жизненные ориентиры. Мы часто видим, что дочь, выросшая с любящим отцом, ищет в будущем партнера, похожего на него – и по характеру, и по отношению к жизни. А сын, становясь взрослым, часто неосознанно копирует линию поведения своего отца. Вот почему так важно, чтобы общение между ребенком и отцом было открытым и доверительным», – говорит Лариса Окулик.

По словам Натальи Разуваевой, девочки, наблюдающие за уважительным отношением отца к матери, позже лучше строят партнерские отношения. Мальчики, видящие отца, который умеет просить прощения, легче принимают собственную уязвимость. Наконец, отец – это источник «внутреннего разрешения» на успех. Дети, чувствующие отцовскую веру в их силы, чаще рискуют, пробуют новое и не боятся неудач.

При этом отцу не обязательно всегда физически присутствовать в поле зрения сына или дочери. По словам Дарьи Дмитриевой, важно вовлекаться в жизнь ребенка иначе: интересоваться им, его увлечениями, общаться с ним. К счастью, с современными технологиями это возможно и на расстоянии. Важно иметь теплый контакт с ребенком. Нужно быть открытым для него, чтобы он мог чувствовать, что к отцу безопасно прийти с любым вопросом, и тот не прогонит и не осудит. Важно проявлять любовь, чтобы ребенок знал, что он достаточно хороший, чтобы заслуживать любовь папы. Это дает ему силу и окрыляет.