Пять советов родителям, как разговаривать с подростками о сексе

Дети растут до обидного быстро — еще вчера это были милые малыши в песочнице, а сегодня у них откуда-то вдруг взялись вполне взрослые формы и замашки, свои секреты и несносный характер. Если вам кажется, что явно назрел разговор о сексе с чадом — то вам, скорее всего, не кажется. Мы уточнили у психолога Радмилы Бакировой, как лучше проводить такую беседу.

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Начните раньше, чем кажется уместным

Подростковый возраст — не момент старта, а время, когда разговор уже должен идти. Формировать здоровое отношение к телу, границам и уважению стоит еще в детстве, говоря с ребенком на понятном ему языке. Но если момент упущен — не беда.

«Просто не ждите "идеального" повода. Используйте случай из фильма, новость или шутку, чтобы ненавязчиво подойти к теме. Главное — не запрыгивать в разговор с налета: "Ну, давай обсудим секс!", а мягко развернуть диалог: "Ты когда-нибудь задумывался, как важно в отношениях уважение?"», — предлагает эксперт.

Говорите с уважением к разуму подростка

Не надо сюсюканья или лекций «от мудрого взрослого». Подростки удивительно четко считывает фальшь и снисходительность. Ваша задача — не читать мораль, а создать безопасную атмосферу, где подросток может задать вопросы без страха быть осмеянным. Давайте факты, обсуждайте чувства, задавайте открытые вопросы. Вместо «Ты уже с кем-то спал?» лучше спросить: «Что ты сам думаешь о сексуальных отношениях? Какие у тебя есть сомнения или вопросы?».

Секс — это не только про биологию

Ошибка многих взрослых — ограничиться темой контрацепции и инфекций. Это важно, но интимность — гораздо шире.

«Говорите о согласии, эмпатии, эмоциях. Объясните, что физическая близость без внутренней готовности может быть травматичной. Что право сказать "нет" есть всегда. Что уважение к себе и другому — обязательное условие любых отношений. Секс — это не только акт, это общение, доверие, ответственность и умение чувствовать другого человека», — подчеркивает психолог.

Признайте свое смущение — это сближает

Нет ничего плохого в том, чтобы признаться: «Мне непросто говорить об этом, я волнуюсь, потому что мне важно, чтобы у тебя все было хорошо». Это покажет, что вы — не всезнающий профессор с кафедры, а живой человек. Подростки гораздо охотнее идут на контакт с родителями, которые говорят честно и не строят из себя роботов с идеальными формулировками. Такая искренность создает пространство для настоящего доверия.

Поддерживайте диалог, а не проводите «единственный разговор»

Разговор о сексе — это не раз в жизни торжественно собраться за столом с бокалом сока. Это цепочка диалогов. Пусть коротких, пусть на бегу. Но они должны звучать: о желаниях, гендере, принятии тела, порнографии, буллинге, мошенниках и преступниках, о том, что тревожит. Пусть подросток знает, что к вам можно прийти не только с победами, но и с ошибками. Не критикуйте, не драматизируйте — будьте рядом. Иногда фраза: «Слушай, я не знаю, как правильно, но я с тобой, давай разберемся вместе», значит гораздо больше, чем идеальная речь из выверенной кем-то очень умным и всезнающим методички.