В расписании ЕГЭ может появиться новый предмет

В России может появиться новый госэкзамен — проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике предложили в Минцифры, это, как считают в ведомстве, улучшит качество подготовки айтишников. Вопрос уже прорабатывают с другими заинтересованными ведомствами, подтвердил «Парламентской газете» глава Минцифры Максут Шадаев. IT-компаниям хотят вменить в обязанность теснее сотрудничать со школами, вузами и колледжами, чтобы будущие специалисты получали практический опыт во время учебы.

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Экзамен без выбора

У Минцифры возникли вопросы к качеству высшего образования по IT-специальностям. В предыдущие годы ведомство стремилось наращивать бюджетный прием по этим направлениям, отвечая на кадровую потребность отрасли. В итоге в 2025 году выучиться за счет государства смогут без малого шестьсот тысяч человек, IT-специальности открыты более чем в пятистах российских вузах.

Но качество образования сильно разнится от университета к университету, а карьерные возможности в отрасли столь хороши, что часть студентов не заканчивают учиться — уходят работать по специальности на третьем-четвертом курсе, рассказал 17 апреля Максут Шадаев на итоговом собрании ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Зарплата айтишника — вдвое выше, чем в среднем по экономике — по данным на конец 2024 года, около 200 тысяч рублей в месяц.

Сейчас при поступлении в вуз на технические и, в частности, на IT-специальности абитуриенты могут выбирать, какой ЕГЭ сдавать — по физике или по информатике. Два других предмета — математика профильного уровня и русский язык — остаются обязательными. Послабление привело к тому, что будущие программисты стали чаще выбирать информатику, а физику как более сложный предмет обходят стороной. В Минцифры посчитали, что это неправильно: без компетенций в области физики хорошим разработчиком стать сложно.

«Жертвовать физикой чревато, — сказал Максут Шадаев. — Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен».

Отвечая на вопрос корреспондента «Парламентской газеты», министр подтвердил, что введение в расписание ЕГЭ нового предмета уже обсуждают с Минобром. О сроках он не сообщил, сказав только, что резко это не произойдет, потому что сейчас школьники, как правило, готовятся сдавать либо один, либо другой предмет и, вводя новый, можно поставить эту работу под удар.

На стыке технологий

Понимание физической сущности задачи очень помогает при написании кода, рассказал «Парламентской газете», основываясь на личном опыте, член Комитета Госдумы по просвещению, а в прошлом программист Анатолий Вассерман. «Полезно понимать, что за программой есть физическая реальность, — отметил он. — Идею совместить ЕГЭ по физике и информатике я нахожу интересной и перспективной».

Поддержал предложение Минцифры и зампред думского IT-комитета Антон Ткачев. Стык натуральных и цифровых технологий, по его словам, тренд современности и достигнуть технологического прорыва без фундаментальных физических знаний не получится.

«Написать код сегодня может и искусственный интеллект, а заглянуть в будущее, да даже и просто создать правильно и эффективно работающий продукт, способен специалист широкого профиля, — отметил депутат в комментарии нашему изданию. — Еще один значимый элемент для успешной работы — эффективное взаимодействие IT-компаний со сферой образования, вложения в подготовку будущих сотрудников. Такие примеры есть, но это направление нужно усиливать».

На тесном взаимодействии компаний реального сектора с образовательными организациями настаивают и в Минцифры. Наличие соглашений с вузами даже учитывают при подтверждении аккредитации фирмы, которая открывает доступ к льготам. По словам Максута Шадаева, это могут в ближайшее время распространить на школы, техникумы и колледжи.

«Только не давайте им денег, — обратился министр к айтишникам. — Мы против финансовых отношений с вузами — нас волнует качество обучения. Приведите хороших преподавателей, возьмите студентов на практику, а по окончании вуза предложите работу».

Проблема с IT-ипотекой

Кадровый вопрос, несмотря на все предпринимаемые усилия, остается для IT-отрасли одним из основных вызовов подтвердила глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Продолжается рост зарплат программистов, усиливается конкуренция за сотрудников, при этом владельцы компаний отмечают недостаток компетенций у новичков. На первый план сегодня выходит подготовка кадров, готовых использовать и поддерживать российское ПО, добавила специалист.

А вот льготы, которыми отрасль буквально осыпали три года назад, постепенно тают.

«Снизилось количество грантовых конкурсов, льготных кредитных программ и других инструментов поддержки, — констатировала Касперская. — Из 38 самых востребованных мер финансовой поддержки в 2024 году не работало 16. Причина — отсутствие финансирования. В 2025-м объемы финансирования по грантам и субсидиям еще сократятся».

Ощутимым ударом стало сокращение льготной IT-ипотеки, ее с прошлого года запретили выдавать в Москве и Санкт-Петербурге. Минфин не потянул возмещение банкам выпадающих убытков, объяснил Максут Шадаев. При этом в ведомстве считают правильным сохранение программы в регионах, поскольку это позволит закреплять там специалистов. Но тут же выяснилась другая сложность: часто айтишники, живя хоть в Туле, хоть во Владивостоке, работают на московские большие компании, соответственно, оформлены в их штат и не могут получить ипотеку со скидкой у себя дома. Максут Шадаев призвал таких IT-гигантов открыть свои представительства или «хотя бы один виртуальный офис», чтобы люди смогли получить льготную ипотеку.