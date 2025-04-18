Как помочь ребенку преодолеть страх перед экзаменами

Выпускные экзамены — это не только важный этап в жизни подростка, но и большой стресс. Задача родителей — оказать своим детям поддержку в этот непростой период. Такой совет в беседе с РИАМО дал детский психолог, сенсорно-интегративный терапевт Меседу Булач.

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«Ребенок должен быть уверен: его любят и принимают не за результат, а за старания. Говорите это вслух. У подростков внутренний критик и так активен — ваша задача не усилить его, а сбалансировать. Ребенок должен четко понимать, что вы видите его старания и цените за это», — отметил Булач.

Если ребенок испытывает сильное волнение, специалист посоветовал выяснить, чего именно он боится. Признание страха уже снижает его силу, подчеркнул психолог.

Он также призвал не мотивировать ребенка путем запугиваний. По его словам, хрестоматийная фраза «Провалишь экзамены — пойдешь дворником работать», лишь усугубит ситуацию.

Методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич до этого говорила, что во время подготовки к экзаменам не стоит забывать про отдых и досуг с близкими и друзьями. Она подчеркнула, что это не пустая трата времени, а вклад в устойчивое психологическое состояние.