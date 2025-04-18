Разработан законопроект о повышении уровня оздоровления в детских лагерях

В Госдуме разработали законопроект о повышение статуса межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей до уровня глав субъектов РФ и включении в их состав региональных органов здравоохранения. Об этом сообщила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая.

"Для сопровождения работы по оздоровлению детей в детских лагерях предлагается включить в составы межведомственных комиссий представителей региональных органов здравоохранения. Кроме того, предлагаем повысить статус межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей до уровня глав субъектов Российской Федерации", - сказала Яровая журналистам.

Законопроект направлен в адрес профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который уже дал поручения Минпросвещения, Минздраву, Роспотребнадзору, Минэкономразвития, Минфину и Минюсту проработать данный вопрос. По мнению вице-спикера Госдумы, инициатива позволит вывести на новый уровень оздоровительный компонент детского отдыха.

Она напомнила, что в 2025 году вступил в силу закон о воспитательных программах в детских лагерях. Однако, отметила вице-спикер, в задачи организованного отдыха входит не только дополнительное воспитание детей, но и их оздоровление.