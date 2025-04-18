Психолог объяснил, почему мать раздражает родной ребенок

Для каждой матери ее дети - это несомненное счастье. Но мать - это в первую очередь человек, который испытывает различный спектр эмоций, в том числе раздражение. Как справиться с негативной эмоцией и не навредить чаду, объясняет эксперт.

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В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, что раздражение - это чувство, которое возникает, когда человек желает что-то изменить, но не может этого сделать.

Собеседник издания подчеркнул, что если эмоцию не проработать, то она принесет вред как самому человеку, который раздражается, так и ребенку.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что раздражение достаточно сильное чувство и иногда человек сам не может честно ответить на вопросы, в чем кроется истинная причина раздражения.

Зачастую матери приходят к психологам, чтобы разобраться в своих эмоциях. Специалисты задают важные вопросы, но уже логически подводя человека к адекватным ответам.

«Причин раздражения очень много. Это может быть убеждение, что ребенок должен вести себя определенным образом, это может быть чувство вины и мысли «я плохая мать». Также причиной такой эмоции может быть перенос ответственности: ребенок должен что-то мне, потому что я его родила. А бывает перенос обиды с отца ребенка на ребенка, тогда сын или дочь начинает раздражать. В этой ситуации женщина видит в ребенке своего обидчика», - уточнил эксперт.

Когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин подчеркнул: чтобы избавиться от раздражения, необходимо найти причину или причины, почему мать негативно реагируют на любимого ребенка.