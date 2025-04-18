В Госдуме предложили внедрить утренние зарядки в школах

Депутат Госдумы Георгий Арапов («Новые люди») направил запрос в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с предложением внедрить физические зарядки в школах перед началом первого урока. Копия соответствующего запроса есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

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«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения ежедневной короткой утренней физической зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут непосредственно перед началом первого урока, с выполнением базовых упражнений для разминки. Реализация этой инициативы не потребует дополнительных бюджетных затрат, будет способствовать популяризации физической активности среди школьников и формированию устойчивых привычек здорового образа жизни», – говорится в обращении.

В документе отмечается, что согласно письму министерства здравоохранения РФ, в последние 20 лет отмечается постоянное ухудшение состояния здоровья детей и подростков в России.

«Рост заболеваемости выявлен практически по всем классам болезней. Одна из причин ухудшения состояния здоровья детей заключается в значительном снижении физической активности. <…> Физическая активность школьников ограничена только занятиями физкультурой в рамках обязательной школьной программы. Эти занятия удовлетворяют потребности учащихся в физических нагрузках и движении лишь на 10–15%», – отмечает в своем обращении депутат.

Как подчеркивается в документе, одной из эффективных мер по увеличению физической активности подростков может стать внедрение коротких утренних зарядок перед началом учебных занятий.