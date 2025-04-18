Эксперт оценил идею объединения уроков информатики с математикой

Объединение информатики и математики в ЕГЭ считается более логичным, чем объединение информатики и физики. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ, бывший заместитель министра образования РФ, экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Виктор Болотов.

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«То, что физику совмещают с информатикой, это понятно – современная физика без компьютеров жить не может. И в этом плане будущие физики должны знать хорошо вопросы по информатике. Поэтому это вполне возможный ход, но я бы информатику все-таки совмещал с математикой. В деле математики и информатики очень важную роль играет логика. Если базироваться на логике, то математика и информатика – родственные науки. Но, еще раз повторю, физика и информатика тоже вполне совместимы», – сказал Болотов.

Он также отметил, что физические факультеты будут рады оценивать своих абитуриентов по уровню знания информатики.

«Много лет ведутся обсуждения о том, чтобы вместо физики, химии, математики и информатики давать один предмет – естествознание. Очень много споров, что должно в этот предмет войти из физики, из химии и так далее, а что должно уйти оттуда», – заключил Болотов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в России может появиться новый госэкзамен, объединяющий физику и информатику, для выпускников 11 классов. С инициативой выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы повысить качество подготовки ИТ-специалистов, так как компетенции в физике важны для хороших разработчиков.