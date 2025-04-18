Психологи выяснили, какие игрушки развивают креативность

Современный рынок детских товаров представляет собой арену, на которой за внимание детей борется пестрое разнообразие игрушек. Разработчики используют все возможные методы, чтобы сделать свои товары привлекательными, часто прибегая к агрессивному маркетингу и отсылкам к популярному цифровому контенту. Как это влияет на игру и развитие детей? Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в International Journal of Early Childhood.

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«Наше исследование показало, что развитие воображения зависит от типа игрушек, с которыми играет ребенок. Игрушки с открытым, не зафиксированным значением, такие как кубики, способствуют развитию воображения, в то время как игрушки с фиксированным значением ограничивают фантазию и негативно влияют на способность к созданию оригинальных образов», — отметила научный сотрудник факультета психологии МГУ Маргарита Гаврилова.

Современные дети ожидают от игрушек ярких эмоций, в результате полезные игрушки часто кажутся скучными и остаются без внимания. Как показало исследование, данная тенденция плохо сказывается на развитии воображения.

Проблему усугубляет тот факт, что воображение трудно поддается формализованному обучению. Попытки «научиться быть креативным» приносят лишь незначительные результаты, особенно во взрослом возрасте. Эта способность формируется именно в детстве, в основном через игру, которая сегодня страдает.

«С точки зрения развивающего потенциала наиболее полезными являются игрушки с высокой степенью реалистичности и антропоморфности. Такие игрушки помогают ребенку моделировать и преобразовывать в игре образы, которые он наблюдает в реальности. Наибольший развивающий потенциал имеют мультифункциональные игрушки с открытым значением, такие как кубики и фигурки людей, которые ребенок может использовать в игре для реализации собственных идей», — комментирует Маргарита Гаврилова, научный сотрудник факультета психологии МГУ, руководитель исследовательского проекта.

Игрушки с закрытым значением, такие как фигурки популярных персонажей, диктуют ребенку, как с ними играть, существенно ограничивая работу воображения.

Исследователи рекомендуют родителям активно играть с детьми, чтобы развивать их способность к символизации и воплощению в игре собственных замыслов, используя игрушки с открытым значением.