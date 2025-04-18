Вассерман прокомментировал появление нового предмета в ЕГЭ
Министерство цифрового развития предложило проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике, чтобы улучшить качество подготовки IT-специалистов.
Член Комитета Государственной Думы по просвещению и депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» заявил «Парламентской газете», что поддерживает эту инициативу.
«Полезно понимать, что за программой есть физическая реальность. Идею совместить ЕГЭ по физике и информатике я нахожу интересной и перспективной», — сказал он.
Аналогичной точки зрения придерживается и первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев.
«Написать кoд сегoдня мoжет и искусственный интеллект, а заглянуть в будущeе, да дажe и просто сoздать правильнo и эффективнo рабoтающий прoдукт, спoсобен специалист широкого прoфиля», — заявил депутат газете.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил освободить от ОГЭ и ЕГЭ победителей школьных олимпиад.