Министерство цифрового развития предложило проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике, чтобы улучшить качество подготовки IT-специалистов.

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Член Комитета Государственной Думы по просвещению и депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» заявил «Парламентской газете», что поддерживает эту инициативу.

«Полезно понимать, что за программой есть физическая реальность. Идею совместить ЕГЭ по физике и информатике я нахожу интересной и перспективной», — сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

«Написать кoд сегoдня мoжет и искусственный интеллект, а заглянуть в будущeе, да дажe и просто сoздать правильнo и эффективнo рабoтающий прoдукт, спoсобен специалист широкого прoфиля», — заявил депутат газете.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил освободить от ОГЭ и ЕГЭ победителей школьных олимпиад.