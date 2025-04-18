Исследователи объяснили, почему мальчики учатся хуже девочек

Мальчики учатся хуже девочек под влиянием друзей, установило новое исследование, проведенное Маргрит ван Хек, социологом образования из Университета Неймегена в Нидерландах. Его результаты опубликованы в Research in Social Stratification and Mobility.

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Исследование показало, что чем чаще друзья нарушают правила, тем ниже становятся оценки самого ученика. В целом друзья мальчиков склонны вести себя хуже, чем друзья девочек.

Ван Хек проанализировала результаты опросов более 10 000 молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет из Нидерландов, Германии, Англии и Швеции. Используя данные двух повторных опросов, она смогла изучить, как поведение их друзей повлияло на школьные оценки 14-летних подростков год спустя. В частности, она сравнила оценки мальчиков и девочек по родному языку и математике. Особенно заметна разница в оценках по языку: во всех четырех странах мальчики получают более низкие баллы, чем девочки. По математике мальчики учатся немного лучше девочек, но это преимущество, похоже, сокращается между 14 и 15 годами.

Плохое поведение

«Если твои друзья плохо себя ведут, ты с большей вероятностью будешь делать то же самое, — говорит исследовательница. — И если, например, ты чаще прогуливаешь — твои оценки становятся ниже. Таким образом, плохое поведение друзей косвенно влияет на твои результаты. Но есть и более прямое воздействие: оценки подростков, которые сами ведут себя хорошо, также страдают из-за плохого поведения их друзей. Например, потому что учитель не успевает объяснить материал из-за того, что друзья отвлекаются на уроке».

Популярность

Ван Хек объяснила пагубное влияние друзей на мальчиков традиционными гендерными нормами: «Плохое поведение мальчиков связано с ожиданиями от них. Чтобы стать популярнее, мальчики должны быть физически развитыми, а не просто подчиняться авторитету и, прежде всего, не делать того, что считается присущим девочкам: внимательно слушать учителя на уроках, стараться изо всех сил или читать, например. Эти ожидания вредны: мальчики хуже учатся в школе, обладают худшими языковыми навыками и чаще бросают школу без аттестата. В результате у них хуже перспективы трудоустройства. Важно, чтобы политики, директора школ и педагоги также понимали это. Было бы полезно создать в школе атмосферу, в которой ученики чувствовали бы себя полностью свободными в выборе своего поведения и интересов, независимо от пола».

Дальнейшие исследования могли бы сосредоточиться на сборе данных о таких аспектах, как традиционные гендерные нормы в школе или степени давления сверстников, заставляющего им соответствовать, добавила ученая.