Ученые выяснили, как материнская любовь влияет на успехи ребенка

Исследование, опубликованное Американской психологической ассоциацией, показало, что ласковые и заботливые родители влияют на развитие черт личности ребенка, которые, в свою очередь, могут повлиять на успеваемость в школе, экономический успех и общее благополучие во взрослой жизни. Безопасная среда и ощущение любви родителей оказывает продолжительное влияние на ключевые личностные черты.

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Исследование, основанное на анализе данных 2232 британских близнецов, показало, что материнская забота в возрасте 5-10 лет предсказывает развитие положительных черт характера в 18 лет. Исследование вышло в American Psychologist.

Близнецы, матери которых в детстве относились к ним более тепло, в молодости были оценены как более открытые, добросовестные, приятные в общении и эмоционально стабильные. Более ласковые и «теплые» матери воспитывают детей, которые потом проявляют добросовестность и доброжелательность, что связано с последующим успехом в жизни.

Исследование не обнаружило связи между материнской лаской и экстраверсией или невротизмом.

Авторы акцентируют внимание на необходимости поддержки родителей через доступ к терапии и обучение, направленное на развитие позитивных черт у детей.