В российских школах появится единое расписание занятий
Министерство просвещения завершает разработку единого расписания уроков для всех российских школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», – заявил Кравцов.
Внедрение единого расписания позволит более эффективно анализировать нагрузку на учителей, а также точно фиксировать количество уроков, проведенных каждым педагогом, и число учеников, посетивших занятия. Такой подход позволит более справедливо распределять нагрузку и оптимизировать использование ресурсов.
Кроме того, с начала нового учебного года в школах вводится единое планирование по всем предметам. Это означает, что образовательные программы будут унифицированы, что позволит обеспечить равный уровень знаний для всех учеников вне зависимости от региона и школы.
Вместе с единым планированием вводятся и ограничения на количество контрольных и проверочных работ. Теперь их доля не должна превышать 10 % от общего числа уроков по программе. Это относится ко всем видам проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (ВПР). Данное нововведение направлено на снижение стресса у школьников и более равномерное распределение учебной нагрузки в течение года, пишет «РИА Новости».
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