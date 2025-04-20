Грозят полным провалом: пять главных ошибок при подготовке к ЕГЭ

Середина апреля — это не только экватор весны и скорые погожие деньки каникул, но ещё и сигнал к тому, что скоро придётся столкнуться с выпускными экзаменами. Многие школьники ещё в сентябре принялись готовиться, однако это не поможет, если не устранить главные ошибки ЕГЭ. О них подробнее читайте в материале.

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Главные ошибки до ЕГЭ

Как рассказала методист по математике Мария Пудлич, чаще всего выпускники неверно готовятся к экзаменам, что и приводит к неудовлетворительному для них результату, сообщил РИАМО. Чаще всего виноваты:

Неправильный тайм-менеджмент (школьники тратят лишнее время на повторное прочтение вопроса, устный счёт, перенос ответа на бланк и так далее. Это нужно довести до автоматизма с помощью таймера — в будущем на экзамене это сэкономит много времени). Выбор большого количества предметов (выпускники часто останавливаются на большом количестве университетов и специальностей для поступления, увеличивая количество сдаваемых предметов до бесконечности. Лучше выбрать одну самую-самую и искать специальности и вузы схожие по сдаваемым предметам). Заучивание (ЕГЭ рассчитано на несколько уровней понимания предмета, а зубрёжка может покрыть только один из них. В итоге если формулировка задания изменится, то школьник может легко ошибиться). Неправильный подбор материалов (в магазинах можно найти множество вспомогательных материалов для подготовки к ЕГЭ, но выбирать нужно только те, которые содержат актуальные задания. Помогут в сдаче экзамена и методические рекомендации для выпускников, которые готовятся самостоятельно). Отсутствие психологической подготовки (если постоянно фокусироваться только на экзамене, то можно в итоге пострадать или от лишней уверенности в себе, или от паники и стресса. В подготовку к ЕГЭ входят не только занятия, но и отдых, он не менее важен).

Досрочный период сдачи ЕГЭ

В России с 21 марта по 21 апреля проходит предварительный этап сдачи ЕГЭ. Что это такое и как работает — можно узнать здесь.